CNAIR avertizează șoferii cu privire la apariția a două noi portaluri web care vând roviniete fără să dețină autorizație legală. Site-urile vizate sunt www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ambele gestionate de o firmă din Țările de Jos.

Compania anunță că șoferii care aleg să cumpere rovinieta de pe aceste platforme ajung să scoată din buzunar cu aproximativ 30% mai mulți bani din cauza unei taxe inventate, numită „taxă de înregistrare”.

Diferența uriașă de preț pentru o rovinietă de un an

CNAIR oferă un exemplu clar pentru a arăta cum sunt păgubiți clienții acestor site-uri neautorizate. Pentru o rovinietă cu valabilitate de 12 luni, prețul oficial stabilit prin lege este de 254,02 lei. Pe platformele respective, aceeași rovinietă este vândută la prețul de 330,00 lei, iar diferența reprezintă profitul necuvenit al firmei.

CNAIR nu își asumă responsabilitatea pentru pagube

Reprezentanții companiei de drumuri precizează că nu au nicio legătură cu aceste platforme și nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care utilizatorii le accesează și pierd bani.

CNAIR amintește că emiterea unui document valabil nu trebuie să fie condiționată niciodată de plata unor comisioane sau taxe suplimentare față de tariful normal.

