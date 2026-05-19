Bianca Dogaru
CNAIR avertizează șoferii cu privire la apariția a două noi portaluri web care vând roviniete fără să dețină autorizație legală. Site-urile vizate sunt www.rovinietadigitala.ro și www.tollvignettes.com, ambele gestionate de o firmă din Țările de Jos.

Compania anunță că șoferii care aleg să cumpere rovinieta de pe aceste platforme ajung să scoată din buzunar cu aproximativ 30% mai mulți bani din cauza unei taxe inventate, numită „taxă de înregistrare”.

Diferența uriașă de preț pentru o rovinietă de un an

CNAIR oferă un exemplu clar pentru a arăta cum sunt păgubiți clienții acestor site-uri neautorizate. Pentru o rovinietă cu valabilitate de 12 luni, prețul oficial stabilit prin lege este de 254,02 lei. Pe platformele respective, aceeași rovinietă este vândută la prețul de 330,00 lei, iar diferența reprezintă profitul necuvenit al firmei.

CNAIR nu își asumă responsabilitatea pentru pagube

Reprezentanții companiei de drumuri precizează că nu au nicio legătură cu aceste platforme și nu-și asumă responsabilitatea în cazul în care utilizatorii le accesează și pierd bani.

CNAIR amintește că emiterea unui document valabil nu trebuie să fie condiționată niciodată de plata unor comisioane sau taxe suplimentare față de tariful normal.

Patrick André de Hillerin revine cu noi argumente în favoarea transparentizării finanțării ONG-urilor și dă exemplu de manipulare și intoxicare pe temă, Georgia. Unde ONG-urile au pus presiune, ca în România, să nu treacă legea
Bilanțul vizitei lui Trump în China: Președintele SUA și Xi Jinping vor o Coreea de Nord fără arme nucleare. Liderii pregătesc o nouă reuniune
PNL, apel pe Facebook către PSD: „Să-și recunoască incapacitatea de a conduce România”
PNL și USR mai fac un pas împreună și propun o initiațivă prin care anul 2027 să fie declarat “Anul României Europene”. Cele două partide vor și aderarea la Zona Euro
Mugur Isărescu anunță inflație de 11% în iulie. Cu cât vor crește prețurile până la sfârșitul anului. „Nu sunt deloc optimist”
Cristoiu dezvăluie planul lui Nicușor Dan: „Tărăgănează consultările pentru a-l favoriza pe Bolojan”

