Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, motivația din spatele celui mai recent război declanșat de Donald Trump, pe care îl consideră un lider megaloman. Astfel, afirmă cunostul gazetar și analist politic, atacul crâncen asupra Iranului arată că șeful Americii confundă lumea cu terenul său de golf.

Într-o intervenție în direct din studioul Gândul, Ion Cristoiu a identificat semnele care arată, în opinia sa, aroganța liderului de la Casa Albă.

“I-a pus pe ucraineni pe coji de nucă. N-a mers“

Ion Cristoiu: Eu am avut imediat imaginea lui Donald Trump care confundă lumea cu aragazul pe care face el ciorbă. Un singur lucru vreau să spun: s-a rezolvat războiul din Ucraina? Iertați-mă, și împărații romani știau… hai să luăm zona. Aia nu e ciorbă, nu e aragaz, de-aia nici nu au intervenit americanii până acuma pentru că… Războiul din Ucraina a pornit de la premisa că popoarele sunt niște bile. Eu cred că el a zis așa: am vorbit cu Putin cutare și pe Zelenski și pe ucraineni îi pun pe coji de nucă. N-a mers.

Ionuț Cristache: Este veșnica greșeală a Occidentului de a folosi unitățile de măsură occidentale pentru lumea arabă. Tot timpul vei greși. Primăvara arabă a fost măsurată cu unități de măsură occidentale.

