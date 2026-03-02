Viktor Orban publică imagini din satelit cu conducta Drujba avariată și îl atacă pe Zelenski: „În loc să șantajeze, ar trebui să reînceapă transportul de petrol spre Ungaria”

Premierul ungar Viktor Orban a publicat luni imagini din satelit cu conducta petrolieră Drujba prin care este furnizat petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, dar care este oprită din 27 ianuarie din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Budapesta consideră că este vorba despre un șantaj politic ucrainean împotriva sa. Orban îl atacă pe Zelenski și spune că preşedintele ucrainean ar trebui să acționeze imediat și să reia transporturile de petrol spre Ungaria.

„Imaginile din satelit nu mint. Conducta petrolieră Drujba nu a fost avariată.

În loc să șantajeze, președintele Zelenski ar trebui să acționeze imediat și să reia transporturile de petrol spre Ungaria!”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

Într-o scrisoare trimisă joi președintelui Consiliului European, Antonio Costa, premierul ungar a propus o „misiune de verificare a faptelor” în Ucraina, care să includă experți „delegați din Ungaria și Slovacia”, pentru a „verifica starea conductei” petroliere Drujba.

Începând din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această țară susține că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că reparațiile necesită timp. Dar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico susțin de partea lor că reparațiile după acel atac s-au încheiat și acuză Ucraina că menține blocată conducta într-o acțiune de șantaj politic împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susțină în războiul cu Rusia și se împotrivește unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina, iar luni a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și a blocat de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. Totodată, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina.

Foto: Departamentul de Comunicare al premierului ungar / Zoltan Fischer

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina

Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare