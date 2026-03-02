Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban publică imagini din satelit cu conducta Drujba avariată și îl atacă pe Zelenski: „În loc să șantajeze, ar trebui să reînceapă transportul de petrol spre Ungaria”

Viktor Orban publică imagini din satelit cu conducta Drujba avariată și îl atacă pe Zelenski: „În loc să șantajeze, ar trebui să reînceapă transportul de petrol spre Ungaria”

Olga Borșcevschi
02 mart. 2026, 14:06, Știri externe
Viktor Orban publică imagini din satelit cu conducta Drujba avariată și îl atacă pe Zelenski: „În loc să șantajeze, ar trebui să reînceapă transportul de petrol spre Ungaria”

Premierul ungar Viktor Orban a publicat luni imagini din satelit cu conducta petrolieră Drujba prin care este furnizat petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, dar care este oprită din 27 ianuarie din cauza a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, dar Budapesta consideră că este vorba despre un șantaj politic ucrainean împotriva sa. Orban îl atacă pe Zelenski și spune că preşedintele ucrainean ar trebui să acționeze imediat și să reia transporturile de petrol spre Ungaria.

„Imaginile din satelit nu mint. Conducta petrolieră Drujba nu a fost avariată.

În loc să șantajeze, președintele Zelenski ar trebui să acționeze imediat și să reia transporturile de petrol spre Ungaria!”, a scris Viktor Orban pe Facebook.

Foto: Facebook / Viktor Orban

Foto: Facebook / Viktor Orban

Într-o scrisoare trimisă joi președintelui Consiliului European, Antonio Costa, premierul ungar a propus o „misiune de verificare a faptelor” în Ucraina, care să includă experți „delegați din Ungaria și Slovacia”, pentru a „verifica starea conductei” petroliere Drujba.

Începând din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această țară susține că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că reparațiile necesită timp. Dar Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico susțin de partea lor că reparațiile după acel atac s-au încheiat și acuză Ucraina că menține blocată conducta într-o acțiune de șantaj politic împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susțină în războiul cu Rusia și se împotrivește unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze și electricitate către Ucraina, iar luni a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei și a blocat de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. Totodată, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina.

Foto: Departamentul de Comunicare al premierului ungar / Zoltan Fischer

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Viktor Orban cere intervenția Uniunii Europene în scandalul conductei Drujba, care condiționează împrumutul UE către Ucraina

Ungaria a blocat din nou sancțiunile UE împotriva Rusiei. Orban justifică veto-ul pentru a forța un împrumut de 16.000.000.000 € pentru apărare

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „Pare că era îngrijorat de legalitate”
14:54
Trump, „foarte dezamăgit” de Starmer pentru că nu i-a permis să atace Iranul de pe Diego Garcia: „Pare că era îngrijorat de legalitate”
INEDIT Cel mai verde oraș din Europa. Se simte ca un parc național 
14:39
Cel mai verde oraș din Europa. Se simte ca un parc național 
RĂZBOI Portavionul american USS Gerald R. Ford a intrat în „operațiuni de luptă active” împotriva Iranului. CENTCOM: „Forțele americane s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene”
14:36
Portavionul american USS Gerald R. Ford a intrat în „operațiuni de luptă active” împotriva Iranului. CENTCOM: „Forțele americane s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene”
ULTIMA ORĂ Trei avioane de vânătoare americane au fost doborâte „din greșeală“ de Kuweit, anunță Pentagonul
14:18
Trei avioane de vânătoare americane au fost doborâte „din greșeală“ de Kuweit, anunță Pentagonul
INEDIT Cât plătește un bărbat în fiecare noapte la un hotel din Dubai, după ce a rămas blocat: „Felul principal și apa au costat 120 de dolari” 
14:10
Cât plătește un bărbat în fiecare noapte la un hotel din Dubai, după ce a rămas blocat: „Felul principal și apa au costat 120 de dolari” 
FLASH NEWS Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
13:23
Iranul susține că a lovit biroul premierului israelian Netanyahu cu rachete supersonice Kheibar
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Noua imagine a masculinității pe ecran: De ce nu ne mai plac eroii invincibili și preferăm protagonistul vulnerabil?
RĂZBOI Oana Țoiu se laudă că a făcut un canal de WhatsApp, în timp ce românii sunt disperați că nu pot contacta ambasadele
15:08
Oana Țoiu se laudă că a făcut un canal de WhatsApp, în timp ce românii sunt disperați că nu pot contacta ambasadele
ECONOMIE Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică
15:02
Bulgaria, datorie externă de aproape zece ori sub cea a României, deși economia lor e de trei ori mai mică
Cum să alegi ceapa. Le ce trebuie să fii atent când o cumperi
15:00
Cum să alegi ceapa. Le ce trebuie să fii atent când o cumperi
ULTIMA ORĂ Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”
15:00
Prețul motorinei a explodat în București. La unele pompe, carburantul diesel se vinde cu aproape 9 lei pe litru. „Merg în Bulgaria să fac plinul de acolo”
RELIGIE Cei trei sfinți mucenici pomeniți în calendarul ortodox la 3 martie: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
14:58
Cei trei sfinți mucenici pomeniți în calendarul ortodox la 3 martie: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
FLASH NEWS A fost declanșată procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD. Cine sunt cei 19 candidați care se vor „duela” pentru 6 locuri disponibile și mandate de 5 ani  
14:53
A fost declanșată procedura de numire a membrilor Colegiului Director al CNCD. Cine sunt cei 19 candidați care se vor „duela” pentru 6 locuri disponibile și mandate de 5 ani  

Cele mai noi

Trimite acest link pe