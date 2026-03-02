Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere, fiecare zi care trece ducând conflictul militar la un alt nivel. Într-o intervenție în direct în cadrul ediției de luni a emisiunii Ai Aflat!, experta în Orientul Mijlociu Ioana Constantin Bercean a creionat o analiză a tabloului din această zonă fierbinte și cele mai probabile scenarii în viiorul apropiat.

Invitata lui Ionuț Cristache a menționat un aspect pe care îl consideră sugestiv, și anume că premierul Israelului folosește insistent simbolistica biblică pentru a justifica agresiunile armate ale țării sale.

Simbolistica biblică folosită de Netanyahu

Îmi vine în minte o declarație de ieri, cred, a premierului Beniamin Netanyahu. Cred că trebuie să remarcăm atenția cu care își alege discursurile sau simbolistica discursivă. Pentru că el a făcut o referință din nou biblică și a spus că regimul de la Teheran este decapitat, așa cum vă promit, de 40 de ani. Primul lucru la care eu personal m-am gândit a fost la cea călătorie a lui Moise în deșert de 40 de ani. Toate operațiunile militare israeliene din regiune, nu doar în Iran, au avut referințe din acestea biblice.

Experta în Orientul Mijlociu consideră că între Statele Unite și Israel este mai mult decât o alianță, iar contextul istoric, cultural și sociologic din zonă are o pondere majoră în înțelegerea războiului de acum. Aceasta amintește că ultimii președinți americani au reușit să evite un război cu Iranul.

Într-adevăr, această alianță între Statele Unite și Israel este mai mult decât o alianță. Înainte de Barack Obama, toți președinții americani, cel puțin de la George Bush senior încoace, au fost în situația în care trebuiau să aleagă între a face război sau nu cu Iranul. Într-un fel foarte interesant, toți au reușit să evită o confruntare cu Iranul din motive pe care eu cred că acum cine se uită la televiziuni le înțelege, pentru că așa cum spun generalii americani, We do deserts, not mountains. Dincolo de diferențele identitare și aici cred că nici măcar poate cel mai priceput analist în relații internaționale nu poate să acopere toată această zonă de analiză. Pentru că noi vorbim despre un război kinetic pe care putem să-l explicăm în termeni de politica externă, securitate, relații internaționale. O înțelegere a dinamicii regionale nu este posibilă fără un dram de sociologie, fără cunoașterea Islamului, fără cunoașterea a ceea ce înseamnă civilizația persană, civilizația iudee și implicit civilizația arabă. (…) În Orientul Mijlociu e război total”.

Departamentul Apărării SUA (condus de Pete Hegseth) a devenit, sub tutela Administrației Trump, mai degrabă ”un departament de război”, completează Ioana Bercean.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China

Ion Cristoiu: Un pericol pentru întreaga Lume: Megalomania lui Donald Trump