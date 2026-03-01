Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Un pericol pentru întreaga Lume: Megalomania lui Donald Trump

Ion Cristoiu: Un pericol pentru întreaga Lume: Megalomania lui Donald Trump

01 mart. 2026, 12:49, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: Un pericol pentru întreaga lume / Sursa FOTO: screenshoot video

În ultima sa pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă „un pericol pentru întreaga lume”. Este vorba despre „megalomania lui Donald Trump”, ale cărui ambiții împing omenirea spre marginea unui război catastrofal.

Totuși, Cristoiu observă că, dincolo de retorica aprigă, autoritățile de la Teheran nu au forța necesară de a escalada conflictul până la nivelul apocaliptic despre care se vorbește în presa iraniană.

De ce nu are forță Iranul

„Mulți urmăresc cu îngrijorare evoluția războiului din Golf, evoluția evenimentelor, fac profeții sumbre în legătură cu escaladarea acestui conflict și se pune accent îndeosebi pe reacția Iranului, conturându-se un tablou sinistru. După părerea mea, Iran, la ora actuală, nu are capacitatea de a duce un război aerian cu drone, cu rachete împotriva intereselor israeliene și americane”, mai punctează Ion Cristoiu.

Mai departe, reputatul om de presă explică de ce nu crede în forța Iranului:

„Pe de o parte, pentru că regimul, mașinăria a fost destabilizată, prin loviturile țintite de către coaliția americano-israeliană, iar, pe de altă parte, împotriva Iranului, este totuși, din punct de vedere militar, cea mai puternică forță globală și specialistă, în deosebi, în aceste acțiuni aeriene”.

Trump, un pericol

„Pe mine mă interesează și cred că ar trebui să intereseze pe toți personajul numit Donald Trump. Aceste evenimente mi-au atras atenția asupra primejdiei pe care o reprezintă Donald Trump pentru stabilitatea lumii, primejdie care-și are cauza în megalomania imprevizibilă a personajului.

Noi trebuie să ne îngrijorăm, inclusiv noi, românii, nu de Orientul apropiat, Orientul depărtat, de ce se va întâmpla în continuare, ci de imprevizibilitatea neliniștitoare a celui care este în fruntea Statelor Unite ale Americii. SUA au un regim prezidențial și, din multe puncte de vedere, președinții se pot manifesta ca niște țari ai Rusiei, poate chiar ca niști secretari generali.

Însă, în America exista un echilibru democratic încât președinții nu puteau face chiar ce voiau ei. Președinții erau înfrânati și de rațiune. Rațiunea politică, rațiunea de stat.

În cazul lui Donald Trump, nu există nicio frână. Dacă vă uitați la cele două discursuri în legătură cu Iranul, ele sunt, de la un capăt la altul, un delir. Și nota comună a acestora este megalomania. Eu voi face, eu voi drege, eu voi pune la punct, eu voi sughița, eu voi transpira.

Această punere în centru a propriului eu din partea unei președinte american cu atâta putere este neliniștitoare pentru că mecanismul deciziilor chiar în cazul administrației nu este consultarea, rațiunea, ci este capriciul. El se scoală la două noaptea și, în loc să bea un pahar de apă sau să meargă la toaletă, scrie pe rețelele sociale.

Cam tot ce a făcut în acest mandat este sub semnul imprevizibilității”, trage semnalul de alarmă Ion Cristoiu.

