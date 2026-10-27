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Groapa Marianelor este cu 2.100 de metri mai adâncă decât înălțimea Everestului: ce s-ar întâmpla dacă cel mai înalt munte din lume ar fi scufundat în cel mai adânc punct al oceanului

Groapa Marianelor este cu 2.100 de metri mai adâncă decât înălțimea Everestului: ce s-ar întâmpla dacă cel mai înalt munte din lume ar fi scufundat în cel mai adânc punct al oceanului
Sursă foto: Shutterstock
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Muntele Everest este cel mai înalt punct de pe planeta Pământ. Groapa Marianelor este cel mai adânc. Dacă le-ai pune unul lângă celălalt, muntele impunător ar pierde, și nu la o diferență mică, ci la una considerabilă. Iată exact cât de mult depășește oceanul înălțimile cerului.

Cel mai adânc punct al Gropii Marianelor, o zonă din vestul Oceanului Pacific numită Groapa Challenger, ajunge la aproximativ 10.973 de metri sub nivelul mării. Muntele Everest, cu toată măreția sa, atinge 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Asta înseamnă că groapa este cu aproximativ 2.134 de metri mai adâncă decât este muntele de înalt. Oceanul câștigă detașat, relatează World Atlas

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Dacă ai scufunda Everestul, ar dispărea pur și simplu

Ia Muntele Everest, cel mai înalt lucru pe care l-a escaladat vreodată un om, și scufundă-l direct în Groapa Challenger. Ar dispărea fără urmă, iar vârful său, acoperișul propriu-zis al lumii, s-ar afla tot la peste 2.000 de metri sub valuri. Ai putea pluti cu o barcă exact deasupra unui Everest complet scufundat și nu ai avea absolut nicio idee că se află acolo jos, ascuns în frig și întuneric.

Sursă foto: Shutterstock

Partea zdrobitoare

Presiunea apei de pe fundul Gropii Challenger este de aproximativ 8 tone pe centimetru pătrat, de peste o mie de ori mai mare decât presiunea pe care o simți la nivelul mării. Este aproximativ echivalentul a 50 de avioane jumbo așezate deasupra unei singure persoane.

Apa are o temperatură cu doar câteva grade peste punctul de îngheț, nu există nici măcar un singur foton de lumină solară, iar orice lucru neprotejat ar fi strivit într-o clipă. Cu o diferență considerabilă, acesta este cel mai ostil loc de pe planetă.

Everestul atrage mii de alpiniști, dar Groapa Marianelor rămâne aproape neexplorată

În ciuda reputației sale mortale, Muntele Everest este, relativ vorbind, surprinzător de aglomerat. Peste 6.000 de oameni au ajuns pe vârful său, formând uneori adevărate ambuteiaje în așa-numita zonă a morții. Dar fundul Gropii Marianelor? În total, doar câțiva oameni au ajuns vreodată acolo.

Jacques Piccard și Don Walsh au realizat prima coborâre în 1960, la bordul submersibilului Trieste, iar următoarea coborâre a avut loc abia 52 de ani mai târziu, când regizorul James Cameron a efectuat prima scufundare solo, în 2012. Cel mai înalt loc de pe Pământ este o destinație de pe lista dorințelor; cel mai adânc rămâne, în mare parte, un mister total.

Ce ne arată diferența dintre Everest și Groapa Marianelor

Pentru a ieși din Groapa Challenger, ar trebui să urci pe toată înălțimea Everestului și apoi să continui încă 2.134 de metri în sus, prin aerul rarefiat, înainte ca, în sfârșit, capul tău să iasă la suprafață.

Pentru o altă comparație care să-ți dea de gândit, epava Titanicului se află la aproximativ 3.810 metri adâncime, în Atlanticul de Nord, ceea ce pare o adâncime imposibilă, până când îți dai seama că reprezintă abia o treime din drumul până la fundul gropii. Groapa Marianelor nu doar că îl depășește pe Muntele Everest. Înghite cu totul cel mai înalt munte de pe Pământ.

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