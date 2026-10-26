Cristela Georgescu, mesaj de mulțumire pentru susținătorii soțului său, pe pagina de Facebook a acestuia: „Vă îmbrățișăm cu brațe pornite din inimă”

Duminică, 25 octombrie, străzile Romei au fost luate cu asalt de mii de români ieșiți să-și manifeste susținerea pentru Călin Georgescu, aflat în arest preventiv. Cristela Georgescu, soția învingătorului din alegerile prezidențiale din 2024, le-a adresat mulțumiri celor care au mărșăluit pe străzile capitalei Italiei.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Cristela Georgescu a vorbit și „despre cei de acasă, care seară de seară rămân în fața Arestului Central de aproape o lună”.

Cristela Georgescu: „Voi nu sunteți diaspora, voi sunteți cealaltă Românie”

Spre deosebire de autoritățile din România, cele italiene au autorizat marșul românilor. Astfel, dacă nu s-a putut la București, a fost voie în Roma să se scandeze pentru eliberarea lui Călin Georgescu.

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„«Voi nu sunteți diaspora, voi sunteți cealaltă Românie», așa a spus în campanie și așa a rămas”, și-a început mesajul Cristela Georgescu. Mai departe, ea a promis că soțul său va afla despre toate gesturile din dragoste făcute de românii de pretutindeni.

„Călin va afla, vă promit. Îi voi povesti eu. Despre dorul și dragostea de țară care nu cunosc granițe, despre demnitatea cu care ați purtat tricolorul și despre glasurile voastre pline de durerea unui vot anulat, pentru care încă așteptăm cu toții dovezi convingătoare.

Îi voi povesti și despre cei de acasă, care seară de seară rămân în fața Arestului Central de aproape o lună… Despre tot ce înfruntă, despre vocile cărora li se îngăduie tot mai puțin timp să se facă auzite și despre inimile care nu obosesc să spună ceea ce glasul nu mai poate”.

„România nu se termină acolo unde se termină știrile”

Pentru Cristela Georgescu, „România nu se termină acolo unde se termină știrile”.

„Într-o familie mare, frații merită să știe unii de alții. Mare mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu pentru toată dragostea și jertfa voastră. Vă îmbrățișăm cu brațe pornite din inimă și vă purtăm la rândul nostru în rugăciune, familia noastră mare”, a mai scris Cristela Georgescu.

Străzile Romei au fost pline duminică, 25 octombrie, de mii de români care și-au strigat nemulțumirea față de arestarea lui Călin Georgescu. Aceștia au organizat un protest pașnic, în care au scandat pentru eliberarea învingătorului din alegerile prezidențiale organizate în 2024.

„Călin Georgescu este președinte” sau „Justiție, nu corupție” sunt doar câteva dintre mesajele care au răsunat în capitala Italiei.