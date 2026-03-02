Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu: Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului

Sorin Grindeanu: Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului

02 mart. 2026, 19:18, Știri politice
Sorin Grindeanu a anunțat, într-o postare pe Facebook, luni seară, 2 martie 2026, că a luat parte la Cina de Iftar, un eveniment cu o deosebită importanță pentru musulmani, în perioada Ramadanului.

Cu această ocazie, Sorin Grindeanu, președinte PSD, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. De altfel, l-a felicitat pe muftiul Murat Iusuf, liderul Cultului Musulman din România, „pentru echilibrul și demnitatea de care dă dovadă în îndrumarea comunității musulmane din țara noastră”.

„Mesajul meu din această seară a fost unul despre unitate și umanitate”

Ramadanul are loc în perioada 17 februarie – 19 martie 2026.

„Am participat în această seară la Cina de Iftar, un eveniment important pentru musulmani, acum în perioada Ramadanului.

Îl felicit pe muftiul Murat Iusuf, liderul Cultului Musulman din România, pentru echilibrul și demnitatea de care dă dovadă în îndrumarea comunității musulmane din țara noastră.

Prin colaborarea dintre comunitățile de credință, România este un exemplu puternic de echilibru și maturitate socială, demn de urmat.

Pacea, dialogul și valorile democratice constituie fundamentul Uniunii Europene din care facem parte, indiferent de confesiune.

Mesajul meu din această seară a fost unul despre unitate și umanitate.

În contextul evenimentelor dramatice din Orientul Mijlociu, am reafirmat angajamentul pentru valorile care ne definesc: credința, prietenia, toleranța și unitatea”, este mesajul notat de Sorin Grindeanu pe Facebook, luni seară, 2 martie 2026.

Sursă foto: Facebook Sorin Grindeanu

