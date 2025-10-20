„Marea Reformă” a lui Bolojan a picat. luni, la testul CCR. Prezent în studioul emisiunii Ai Aflat! marca Gândul, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat, alături de moderatorul Ionuț Cristache, care ar fi cea mai adecvată poziție a premierului.

Mult clamata „reformă a pensiilor magistraților”, pe care coaliția și-a angajat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, a fost respinsă, luni, de CCR, care a invocat neconstituționalitatea acesteia. Premierul a anunțat în repetate rânduri că va demisiona dacă propunerea legislativă a Guvernului nu trece testul Curții.

Premierul ar putea transforma un eșec într-o șansă politică

În viziunea cunoscutului jurnalist, Ilie Bolojan ar trebui să speculeze această circumstanță excepțională și să demisioneze. Ar fi și contextul perfect pentru a se reorienta politic, alegând să candideze pentru funcția de Primar general al Capitalei.

„Ce trebuie să facă Bolojan acum? Să demisioneze! Demisia e ceva personal. Dacă Bolojan are minima inteligență, ar trebui să demisioneze și să candizeze la PMB“.

Pentru tefeliști va fi o mare problemă decizia Curții Constituționale, căci aceștia au avut o atitudine de slugărnicie față de Bolojan, a mai arătat Cristoiu referitor la aceeași temă. Gazetarul a amintit că anomalia puterii absolute deținute de CCR în arhitectura statului vine din perioada guvernării Năstase, care ân anul 2004 a schimbat Constituția dând puteri depline Curții.