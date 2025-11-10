Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica

Cristoiu susține că Nicușor Dan face, fără să știe, elogiul protectoratului RUS prin ceremonia de la Cotroceni, închinată domnitorului Ghica

10 nov. 2025, 20:10, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o nouă ediție transmisă live a emisiunii Ai Aflat!, moderatorul Ionuț Cristache și invitatul său, jurnalistul și istoricul Ion Cristoiu, au dezvăluit o serie de inexactități istorice care au definit ceremonia de la Cotroceni organizată în onoarea ultimului domn al Moldovei. În viziunea reputatului gazetar, președintele Nicușor Dan a făcut o gafă, căci Grigore Ghica a fost instalat de imperiul țarist, jucând rolul unui înalt funcționar al Rusiei.

Istoric la rândul său, invitatul a comentat discursul președintelui.Un înalt funcționar al Rusiei, avertizează Cristoiu, Ghica este departe de imaginea idealistă invocată de șeful statului, aceea de inovator și vizionar. 

Cristoiu: El a zis așa, modernizarea României nu a început odată cu Cuza. O afirmație care m-a șocat pentru că nici  eu nu știam cine e Ghica ăsta. Am aflat, am două rafturi numai cu modernizarea României și toate încep cu 1856 (n.r. – anul Congresului de la Paris, momentul favorabil apărut pe plan internaţional prin care să se acţioneze decisiv pentru Unirea Principatelor Române). Ăla este momentul.

Cristache: Deci rușii au modernizat România.

Nu Cuza, ci Ghica a început modernizarea României, ne spune Nicușor Dan

Cristoiu: Dânsul a spus că această modernizare a început mult mai devreme.

Cristache: Adică cu comisarii Rusiei.

Cristoiu: Da. Pentru prima dată am recunoașterea, la nivelul cel mai înalt, că Rusia a avut un rol în modernizarea României.

Cristache: Vine Nicușor Dan și face elogiul acestui protectorat. Cum adică, nu Cuza a modernizat, ci precursorii lui, ăia puși de ruși?

Cristoiu: O singură nuanță e foarte importantă. Într-adevăr, începând cu Regulamentul organic, rușii au modernizat, dar loa nivel administrativ.

Președintele, pios omagiu pentru ultimul domnitor al Moldovei

Duminică, 9 noiembrie, Palatul Cotroceni a fost gazda unor fastuoase ceremonii care au celebrat repatrierea rămășițelor pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei. Președintele a ținut un discurs în care a omagiat personalitatea istorică a domnitorului moldovean.

„O societate are rădăcini adânci din modul în care acum mulți ani niște oameni s-au gândit cum s-o administreze. Este important să vedem continuități și rădăcina modurilor în care acționăm azi”, a spus șeful statului.

Astfel, Nicușor Dan a amintit câteva măsuri cheie luate de Ghica: Abolirea cenzurii, inițierea maternităților, înființarea școlilor de construcții, abolirea robiei țiganilor, înființarea Jandarmeriei – o instituție pentru pacea interioară. Curajul de a scădea impozitele și taxele vamale.

