Într-o nouă ediție transmisă live a emisiunii Ai Aflat!, moderatorul Ionuț Cristache și invitatul său, jurnalistul și istoricul Ion Cristoiu, au dezvăluit o serie de inexactități istorice care au definit ceremonia de la Cotroceni organizată în onoarea ultimului domn al Moldovei. În viziunea reputatului gazetar, președintele Nicușor Dan a făcut o gafă, căci Grigore Ghica a fost instalat de imperiul țarist, jucând rolul unui înalt funcționar al Rusiei.

Istoric la rândul său, invitatul a comentat discursul președintelui.Un înalt funcționar al Rusiei, avertizează Cristoiu, Ghica este departe de imaginea idealistă invocată de șeful statului, aceea de inovator și vizionar.

Cristoiu: El a zis așa, modernizarea României nu a început odată cu Cuza. O afirmație care m-a șocat pentru că nici eu nu știam cine e Ghica ăsta. Am aflat, am două rafturi numai cu modernizarea României și toate încep cu 1856 (n.r. – anul Congresului de la Paris, momentul favorabil apărut pe plan internaţional prin care să se acţioneze decisiv pentru Unirea Principatelor Române). Ăla este momentul.

Cristache: Deci rușii au modernizat România.

Nu Cuza, ci Ghica a început modernizarea României, ne spune Nicușor Dan

Cristoiu: Dânsul a spus că această modernizare a început mult mai devreme.

Cristache: Adică cu comisarii Rusiei.

Cristoiu: Da. Pentru prima dată am recunoașterea, la nivelul cel mai înalt, că Rusia a avut un rol în modernizarea României.

Cristache: Vine Nicușor Dan și face elogiul acestui protectorat. Cum adică, nu Cuza a modernizat, ci precursorii lui, ăia puși de ruși?

Cristoiu: O singură nuanță e foarte importantă. Într-adevăr, începând cu Regulamentul organic, rușii au modernizat, dar loa nivel administrativ.

Președintele, pios omagiu pentru ultimul domnitor al Moldovei

Duminică, 9 noiembrie, Palatul Cotroceni a fost gazda unor fastuoase ceremonii care au celebrat repatrierea rămășițelor pământești ale lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul domnitor al Moldovei. Președintele a ținut un discurs în care a omagiat personalitatea istorică a domnitorului moldovean.

„O societate are rădăcini adânci din modul în care acum mulți ani niște oameni s-au gândit cum s-o administreze. Este important să vedem continuități și rădăcina modurilor în care acționăm azi”, a spus șeful statului.

Astfel, Nicușor Dan a amintit câteva măsuri cheie luate de Ghica: Abolirea cenzurii, inițierea maternităților, înființarea școlilor de construcții, abolirea robiei țiganilor, înființarea Jandarmeriei – o instituție pentru pacea interioară. Curajul de a scădea impozitele și taxele vamale.