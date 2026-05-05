Renaște din „cenușă” marca auto românească cu o istorie legendară. Marca Oltcit, legendara mașină produsă până în 1991 la Craiova, în urma unui parteneriat încheiat de România cu Citroen, revine pe scena auto.

Renaște din cenușă Oltcit

Ford Otosan România, care deține fabrica auto de la Craiova, a cerut UE înregistrarea mărcii Oltcit.

Ford anunță revenirea legendarului Oltcit. Mai exact, Ford Otosan România a cerut oficial UE înregistrarea mărcii Oltcit.

Nu se cunosc detalii, deocamdată, dar cert este că Ford Otosan deține fabrica de la Craiova, unde s-a produs mașina Oltcit până în 1991.

În prezent, la Craiova se fabrică mașinile Ford.

”Un nume cu puternică încărcătură emoțională pentru industria auto românească revine în atenție: OLTCIT, marca legendară asociată cu fabrica de automobile de la Craiova.

Potrivit datelor disponibile în eSearch EUIPO, în data de 25 martie 2026 a fost depusă o cerere de marcă a Uniunii Europene pentru denumirea OLTCIT, cu numărul 019337134, titular indicat fiind FORD OTOSAN ROMANIA, iar cererea figurează, la acest moment, cu statusul „Application under examination”. Marca este solicitată pentru clasa 12, care include, între altele, vehicule, automobile, vehicule electrice, autovehicule, părți și accesorii pentru vehicule”, a transmis agenția de proprietate intelectuală care reprezintă Ford în această procedură.

Un simbol al industriei auto din România

Oltcit a reprezentat un simbol al unei etape vitale din istoria industrială a României.

Marca Oltcit a apărut la Craiova în urma parteneriatului dintre România și Franța (Citroen).

Fabrica a fost construită la finalul anilor 1970, pentru producția unei mașini de dimensiuni mici.

„O marcă precum OLTCIT nu este doar un nume din trecutul industriei auto românești. Ea concentrează memorie comercială, notorietate, atașament public și valoare simbolică. Din perspectiva proprietății intelectuale, astfel de denumiri trebuie tratate cu atenție, pentru că pot avea relevanță nu doar juridică, ci și culturală și economică”, a declarat Radu Bozocea, reprezentantul agenției.

Radu Bozocea arată că depunerea unei mărci la nivelul Uniunii Europene nu trebuie interpretată automat ca anunț al unei lansări comerciale, ci ca un act firesc de protecție și clarificare juridică: „Înregistrarea unei mărci este, înainte de toate, un instrument de protecție. Ea poate servi la prevenirea folosirii neautorizate, la consolidarea unui portofoliu de drepturi sau la pregătirea unor direcții viitoare. În cazul unor branduri istorice, componenta de prevenție este foarte importantă, pentru că interesul public pentru astfel de nume poate genera utilizări speculative”.

Oltcit, fabricat în 200.000 de exemplare

Oltcit a luat naștere în urma unui parteneriat între statul român și Citroen, concretizat în 1977 prin începerea fabricii auto de la Craiova.

Automobilul Oltcit a fost lansat oficial în 1979, în două variante: cu motor de 652 cmc și 36 CP și cu motor de 1130 cmc și 56 CP. Producția de serie a Oltcit a început în 1980.

S-au fabricat în total 200.000 de mașini Oltcit, din care circa 60.000 au ajuns la export.

În fabrica de la Craiova au fost produse 4 versiuni de Oltcit.

Special – echipat cu un motor de 652 cmc;

Club – echipat cu motor de 1129 cmc și cutie de viteze în 4 trepte;

Club 12 TRS – echipat inițial cu un motor de 1200 cmc, dar înlocuit cu un motor de 1299 cmc și cutie de viteze cu 5 trepte. Oltcit Club 12 TRS fost o mașină destinată exportului în Franța, Olanda, Belgia, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Columbia, Siria, Iordania, Egipt, Turcia, Bulgaria.

Club 12 CS – model disponibil din 1993, camionetă cu două locuri, cu motor de 1299 cmc și o cutie de viteze cu 5 trepte.

Mașinile Oltcit au fost produse până în 1991. Atunci, numele devine Oltena, deoarece Citroen iese din asociere.

Producția Oltena a continuat până la semnarea contractului cu compania sud-coreeană Daewooo, când a avut loc o altă schimbare a numelui, din OItena în Rodae.

În 1991, prin preluarea acțiunilor Citroen de către statul român, Oltcit s-a transformat în SC Automobile Craiova SA.

Autorul recomandă: