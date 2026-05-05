Ce măsuri au luat rușii pentru a proteja parada de 9 mai de posibilele atacuri cu drone ale ucrainenilor

Toate cele patru aeroporturi ale Moscovei și-au suspendat zborurile și operațiunile de marți, 5 mai 2026, de teama „riscurilor de securitate”. 

Anterior, accesul la internet a fost restricționat de pe telefoanele mobile pentru mulți utilizatori din Moscova.

La parada din 9 mai 2026, armata rusă nu va defila cu armament greu sau cu echipamente militare de calibru mare

Parada de „Ziua Victoriei” se desfășoară cu măsuri de securitate sporite în 2026

Este pentru prima oară când Rusia organizează o paradă militară fără tancuri și rachete de teama atacurilor cu drone ucrainene.

Ucraina a putut să petreneze sistemul de apărare al Moscovei. Luni dimineață, o dronă ucraineană a lovit un apartament aflat la câțiva kilometri de Kremin, reamintește The Guardian.

Rusia a anunțat armistițiu temporar cu Ucraina

Armata rusă a anunțat un armistițiu unilateral cu Ucraina între zilele 8 și 9 mai și a atenționat Ucraina cu un „atac masiv cu rachete asupra Kievului” în cazul în care este încălcat.

Ucraina a dezmințit că ar fi primit o propunere de armistițiu și a primit vestea cu cinism, scrie The Guardian. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat că propune un armistițiu separat din 6 mai, de la miezul nopții.

Zelenski: Moscova se teme de un atac cu drone ucrainene

Înainte de vizita din Armenia, Zelenski a declarat că Kremlinul se teme de un „atac cu roiuri de drone asupra Pieței Roșii”.

Pe rețelele de socializare au circulat imagini generate cu AI ce au fost postate de susținători ai Ucrainei. În imagine,  Moscova este atacată pe durata paradei militare de către drone ucrainene ce au fost ascunse în canale.

Zelenski n-a comentat nimic legat de planificarea unui atac ucrainean asupra Moscovei pe durata paradei de Ziua Victoriei.

La parada care comemorează 81 de ani de la victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste vor participa premierul slovac Robert Fico și președintele belarus Aleksandr Lukașenko.

Sursa Foto: Shutterstock

