Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Antena 3 CNN, după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură, că nu există și nu va exista o colaborare politică cu AUR, precizând că asocierea cu partidul condus de George Simion a avut strict un scop tactic.

Întrebat dacă colaborarea cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii de cenzură sau este posibilă pe proiecte punctuale, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu schimb ceea ce am spus și când s-a depus moțiunea. A fost o moțiune semnată și de PSD, și de AUR, și de alții. Împreună nu făceam numărul necesar. N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”.

Liderul PSD a precizat că depunerea unei moțiuni comune a fost o decizie pragmatică, menită să evite „riscul de anihilare reciprocă”.

„De ce s-a făcut acest demers? Dacă am fi depus separat moțiuni de cenzură, PSD-ul, moțiunea noastră, cei de la AUR, moțiunea lor, exista riscul de anihilare reciprocă. Și atunci a fost o decizie, dacă vreți, pragmatică, să tragem o singură dată, într-o singură moțiune, dar care să aibă șanse mari. Și s-a încheiat această etapă în urmă cu câteva minute”, a adăugat el.

