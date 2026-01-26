Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a avut o reacție plină de uimire în momentul în care a aflat că președintele Nicușor Dan deține un teren intravilan de 7.000 de metri pătrați în stațiunea Predeal.

Moderatorul Ionuț Cristache a amintit de faptul că în ultima sa declarație de avere, președintele Nicușor Dan figurează cu un teren de 7.000 de metri pătrați la Predeal, de care nu-și mai „aduce aminte”.

„Multă lume nu știe că Nicușor Dan are un teren intravilan de 7.000 de metri pătrați la Predeal. Pentru că, ce să vezi, despre Nicușor Dan nu a vorbit nimeni decât în termeni laudativi și excepționali.”

Ion Cristoiu a avut o reacție spontană, vizibil marcată de uimire și a pus sub semnul întrebării momentul achiziției terenului, dar și resursele financiare de care beneficia la vremea aceea Nicușor Dan.

„Eu am doar un apartament într-un bloc. El cât a dat pe teren? Știrea e că e foarte mult. Când l-a cumpărat? În 2007, când era ONG-ist? Eu sunt mai sărac decât el.”

De amintit faptul că, Nicușor Dan a declarat recent că nu deține „mari proprietăți”. Acesta a omis să spună că deține un teren de peste 7.000 de metri pătrați în celebra stațiune Predeal, din județul Brașov, așa cum apare în ultima declarație de avere publicată în iulie 2025.

„Nu am mari proprietăți, nu sunt la curent (…) doar pe o mașină (impozit -n.r.). Nu mi-a venit decizia până în momentul acesta. Dar nu despre mine este vorba. Este vorba că din păcate a fost vorba de niște corecții”, a declarat Nicușor Dan.