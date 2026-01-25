Nicușor Dan, decuplat complet de la problemele românilor. Nu știe cu cât au crescut impozitele: „Nu am mari proprietăți”. Președintele deține un teren de peste 7.000 de metri pătrați în celebra stațiune Predeal

Când Nicușor Dan lipsește de la aproape toate evenimentele de pe plan internațional, extrem de importante, cum este și Forumul de la Davos, am putea crede că acesta este un președinte foarte preocupat de problemele interne ale țării. Ei bine, nu! Nicușor Dan este decuplat complet de la problemele românilor și nu știe cu cât au crescut impozitele și ce impact are această creștere asupra bugetului unei familii. Inclusiv asupra sa, pentru că în ultima declarație de avere, președintele figurează cu un teren de 7.000 de metri pătrați la Predeal, de care nu-și mai „aduce aminte”.

Întrebat vineri despre creșterea taxelor de către Guvernul numit chiar de el, respectiv Executivul Bolojan, Nicușor Dan a ridicat din umeri, s-a bâlbâit și în cele din urmă a zis că nu știe cu cât au crescut impozitele.

Nicușor Dan: „NU AM MARI PROPRIETĂȚI”

„Nu am mari proprietăți, nu sunt la curent (…) doar pe o mașină (impozit -n.r.). Nu mi-a venit decizia până în momentul acesta. Dar nu despre mine este vorba. Este vorba că din păcate a fost vorba de niște corecții”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a omis să spună că deține un teren de peste 7.000 de metri pătrați în celebra stațiune Predeal, din județul Brașov, așa cum apare în ultima declarație de avere publicată în iulie 2025.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro”

Nicușor Dan a declarat în urmă cu aproape 10 ani că a plătit 180 de mii de euro pe terenul din Predeal.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Pentru că banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii”, declara Nicușor Dan în 2017.

Și partenera președintelui are un teren la Snagov

Ba mai mult, așa cum Gândul a dezvăluit AICI, inclusiv partenera de viață a lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, deține un teren, alături de fratele ei, aproape de București, lângă Snagov, unde ar intenționa să construiască un cartier rezidențial, despre care președintele nu a pomenit deloc în conferința de vineri.

În jurul acestui teren este un întreg scandal, pe care Gândul l-a dezvăluit cu toate detaliile. Asta în ciuda faptului că președintele României s-a autointitulat inamicul rechinilor imobiliari, pe vremea când era la Primăria Capitalei.

În ceea ce privește taxele și impozitele, acestea au crescut enorm de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a deciziilor luate de Guvernul Bolojan.

De exemplu, în București, începând cu 1 ianuarie 2026, taxele locale au crescut cu aproape 80%.

