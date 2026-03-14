Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema

În noaptea de duminică spre luni are loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar, iar Hollywood-ul este în pregătiri intense.

Bătălie strânsă pentru premiul Oscar

Evenimentele de dinainte de Oscar (cum sunt, de pildă, Globurile de Aur, premiile BAFTA, Critics Choice sau Premiile Sindicatului Actorilor), uneori oferă indicii despre potențialii câștigători, alteori – deloc. Deci nimeni nu știe nimic.

Peste 11.000 de membri ai Academiei Americane de Film vor decide câștigătorii de anul acesta. Ca să devii membru în Academia Americană de Film, trebuie fie să fii sponsorizat de doi membri existenți, fie să ai o nominalizare anterioară la Oscar, relatează Mediafax.

În ultimii ani, Academia a crescut enorm numărul femeilor și al persoanelor din comunități pentru diversificarea votului.

La categoria „Cel mai bun film” toți membrii cu drept de vot pot să voteze, dar la categorii specifice (imagine, sunet, efecte) votează doar specialiștii de ramură, pentru a se asigura competența tehnică.

Cum funcționează votul

Votanții clasează filmele de la 1 la 10.

Dacă un film nu obține 50% plus 1 din voturi, acesta e eliminat de pe ultimul loc și voturile se redistribuie, proces care continuă până când un film ajunge să obțină majoritatea.

La categoria principală, pentru cel mai bun film, competiția pare să se fi restrâns la două titluri: thrillerul politic One Battle After Another și horrorul cu vampiri, Sinners.

La categoria cel mai bun actor, cursa este extrem de strânsă. Timothée Chalamet a pornit ca favorit datorită rolului său din Marty Supreme, însă pe parcursul sezonului au apărut mai mulți concurenți puternici.

Dacă în alte categorii există incertitudine, la premiul pentru cea mai bună actriță situația pare mult mai clară. Actrița irlandeză Jessie Buckley a câștigat aproape toate premiile importante ale sezonului pentru rolul din Hamnet.

La categoria actor în rol secundar, Sean Penn a devenit favorit în ultimele săptămâni datorită rolului din One Battle After Another.

