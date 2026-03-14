Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”

În mesajul postat pe Truth Social, președintele american Donald Trump a promis acordarea de sprijin militar către țările afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Vineri, președinția SUA a anunțat că trimite 5.000 de pușcași marini spre regiunea Orientului Mijlociu și a ordonat bombardarea insulei Kharg din Golful Persic.

„Multor țări, în special celor afectate de încercarea Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, le vom trimite vase de război, în colaborare cu SUA, pentru a menține Strâmtoarea deschisă și sigură.”

Trump: Am anihilat Iranul

Iranul a transmis că porturile din insula Qeshm sunt lovite. Controlând această insulă pe care se află forțele navaleale Gărzilor Revoluționare Iraniene, Iranul poate monitoriza tranzitul petrolier. Între timp, Trump a reitarat declarația privind „anihilarea capabilităților militare ale Iranului”.

„Am anihilat deja 100% din capacitățile militare iraniene, dar le este mai ușor să le trimită o dronă sau două, să lase o mină sau să lanseze o rachetă de rază scurtă undeva sau prin această cale navigabilă, fără a conta că au fost învinși.”

Trump a anunțat noi bombardamente ale SUA în regiune.

„Între timp, SUA vor bombarda dracului coasta și vor continua să lovească bărcile și navele iraniene. Într-un fel sau altul, vom ține Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, SIGURĂ ȘI LIBERĂ!”.

Trump, îndemn către marile puteri: Sper că își vor trimite navele

Președintele american are așteptări ca puterile economice să-și trimită navele pentru a-și securiza comerțul din Strâmtoarea Ormuz.

„Sper că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alții care sunt afectați de această constrângere artificială își vor trimite vasele în regiunea Strâmtorii Ormuz pentru ca națiunea a cărei conducere a fost în totalitate decapitată să nu mai reprezinte o amenințare.”

Potriit Clash Report, Iranul a amenințat că zone din Emiratele Arabe Unite în care staționeză trupe SUA vor fi „ținte”. Teheranul a acuzat Washington DC că a lansat rachete asupra teritoriului iranian din Emiratele Arabe Unite.

Autorul recomandă: Trump amenință: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz. „Am distrus 10 nave care «plantează» mine”