14 mart. 2026, 16:36, Știri externe
Trump le promite sprijin țărilor afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar le dă un îndemn marilor puteri: „Să-și trimită navele”

În mesajul postat pe Truth Social, președintele american Donald Trump a promis acordarea de sprijin militar către țările afectate de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Vineri, președinția SUA a anunțat că trimite 5.000 de pușcași marini spre regiunea Orientului Mijlociu și a ordonat bombardarea insulei Kharg din Golful Persic.

„Multor țări, în special celor afectate de încercarea Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, le vom trimite vase de război, în colaborare cu SUA, pentru a menține Strâmtoarea deschisă și sigură.”

Trump: Am anihilat Iranul

Iranul a transmis că porturile din insula Qeshm sunt lovite. Controlând această insulă pe care se află forțele navaleale Gărzilor Revoluționare Iraniene, Iranul poate monitoriza tranzitul petrolier. Între timp, Trump a reitarat declarația privind „anihilarea capabilităților militare ale Iranului”.

„Am anihilat deja 100% din capacitățile militare iraniene, dar le este mai ușor să le trimită o dronă sau două, să lase o mină sau să lanseze o rachetă de rază scurtă undeva sau prin această cale navigabilă, fără a conta că au fost învinși.”

Trump a anunțat noi bombardamente ale SUA în regiune.

„Între timp, SUA vor bombarda dracului coasta și vor continua să lovească bărcile și navele iraniene. Într-un fel sau altul, vom ține Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, SIGURĂ ȘI LIBERĂ!”.

Trump,  îndemn către marile puteri: Sper că își vor trimite navele

Președintele american are așteptări ca puterile economice să-și trimită navele pentru a-și securiza comerțul din Strâmtoarea Ormuz.

„Sper că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alții care sunt afectați de această constrângere artificială își vor trimite vasele în regiunea Strâmtorii Ormuz pentru ca națiunea a cărei conducere a fost în totalitate decapitată să nu mai reprezinte o amenințare.”

Potriit Clash Report, Iranul a amenințat că zone din Emiratele Arabe Unite în care staționeză trupe SUA vor fi „ținte”. Teheranul a acuzat Washington DC că a lansat rachete asupra teritoriului iranian din Emiratele Arabe Unite.

Autorul recomandă: Trump amenință: Vor fi consecințe nemaivăzute dacă Iranul nu deminează Strâmtoarea Ormuz. „Am distrus 10 nave care «plantează» mine”

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
17:30
Viktor Orban: Ungaria nu va deveni colonie ucraineană. Europa nu poate depăși criza petrolului fără petrolul rusesc ieftin
RĂZBOI Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
17:12
Iranul, hărțuit cibernetic la toate nivelurile. În 2011, malware-ul Stuxnet a distrus centrifuge nucleare. În 2026, până și o aplicație populară de rugăciune a fost „întoarsă” împotriva regimului / Cum răspunde Teheranul
INEDIT Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema
15:57
Bătălie strânsă la Oscar între două filme total diferite. Titlurile care se luptă pentru cea mai râvnită statuetă din cinema
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. SUA au lovit 90 de ţinte militare pe Insula Kharg
14:07
🚨 Lupte în Orient, ziua 15. Israelul susține că războiul împotriva Iranului intră în „faza decisivă”. SUA au lovit 90 de ţinte militare pe Insula Kharg
ACTUALITATE Ambasadorul Rusiei la București acuză România că furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite. Lipaev, interviu incendiar în TASS
12:23
Ambasadorul Rusiei la București acuză România că furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite. Lipaev, interviu incendiar în TASS
ANALIZA de 10 Redresarea Siriei, amenințată de războiul din Iran. „Fragilul armistițiu din nord-est ar putea fi subminat, noi oportunități pentru ISIS”
10:00
Redresarea Siriei, amenințată de războiul din Iran. „Fragilul armistițiu din nord-est ar putea fi subminat, noi oportunități pentru ISIS”
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Cine plătește gardul de hotar și ce faci când vecinul refuză să contribuie
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Galaxia noastră plutește în interiorul unei „foi” de materie întunecată, au descoperit astronomii
