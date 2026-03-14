Cunoașterea interpretării corecte a etichetelor alimentelor este esențială pentru menținerea unei diete sănătoase și luarea unor decizii de cumpărare mai informate. Cu toate acestea, diverse studii indică faptul că mai mult de jumătate dintre consumatori nu înțeleg în mod adecvat informațiile nutriționale, 60% consideră dimensiunea fontului dificil de citit și doar 2 din 10 folosesc aceste informații pentru a-și planifica mesele, relatează La Razon.

Nutriționiștii vin cu sfaturi pentru citirea corectă a etichetelor atunci când cumpărați din supermarket

Combinația dintre limbajul tehnic, supraîncărcarea cu informații și dimensiunile mici ale fontului poate fi confuză. Prin urmare, înțelegerea etichetelor alimentelor este esențială pentru luarea unor decizii de cumpărare informate. Inițiative precum Nutriendo, un proiect comun între ALDI și Academia Spaniolă de Nutriție și Dietetică, oferă informații clare și practice pentru a ajuta consumatorii să interpreteze mai bine etichetele.

Prin intermediul acestor inițiative, ambele organizații împărtășesc recomandări practice pentru a îmbunătăți alfabetizarea alimentară și a facilita decizii de cumpărare mai informate, adaptate nevoilor individuale.

Sfaturi pentru o citire mai ușoară a etichetelor

Prioritizați alimentele proaspete și minim procesate:Bazați-vă dieta pe produse proaspete și minim procesate, multe dintre ele neetichetate, cum ar fi fructe, legume, pește și carne proaspăt tăiată. Citiți lista ingredientelor: Ingredientele apar ordonate de la cea mai mare la cea mai mică cantitate, ceea ce vă permite să identificați proporția reală a fiecărui component. Verificați originea:Originea este obligatorie pentru fructe, legume, miere, ulei de măsline, carne și pește, iar în Spania și pentru produsele lactate. Aceste informații vă permit să prioritizați produsele sezoniere sau cele provenite din surse locale. . Diferențiați între data de expirare și data expirării:Data de expirare indică limita de siguranță. Data expirării indică până când produsul își menține calitatea. Diferențierea dintre acestea ajută la evitarea riscurilor și la reducerea risipei alimentare. Interpretarea tabelului nutrițional:Vă permite să comparați produse la 100g/100ml și să alegeți opțiuni cu mai puțină sare, zaharuri și grăsimi saturate și un conținut mai mare de fibre. Nu vă lăsați ghidați doar de mesajele „ușoare” sau „0%”:Acestea indică o reducere a unui anumit nutrient, dar nu garantează că produsul este sănătos per total.

