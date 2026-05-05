Mihai Jurca și Oana Gheorghiu au părăsit plenul înainte de rezultatul votului care i-a decis soarta lui Ilie Bolojan

Mihai Jurca și Oana Gheorghiu nu au mai așteptat până la numărarea voturilor moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Cei doi au plecat din Parlament în timpul numărătoarei.

Vicepremierul și omul lui Bolojan au mers astăzi în Parlament, însă nu au stat până la final pentru a afla deznodământul moțiunii.

Ilie Bolojan a plecat imediat după discursul său din Parlament

Chiar și Ilie Bolojan a ales să plece mai devreme, după un discurs de aproximativ 30 de minute, în care a atacat partidele AUR și PSD și a transmis că moțiunea ”Stingem lumina” este una de felul „nu ne vindem companiile, le mulgem noi”. 

Moțiunea „Stinge lumina”, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Am să vă dau niște exemple. Transelectrica: ca să avem energie ieftină, cum vrem cu toții, trebuie să avem mai multă producție de energie, dar ce să vezi, avem 19 mii de megawați capacitate totală, la care sunt ocupați 9 mii de megawați.

Am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. De aceea, dacă nu corectăm acest lucru, nu vom putea avea pe termen scurt energie ieftină. Și am zis că nu plec din acest guvern până când, în această dimineață, nu am venit cu această ordonanță, să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste ATR-uri în bătaie de joc. V-ați gândit că, dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat”, a declarat Bolojan.

