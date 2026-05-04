Poate reface Bolojan coaliția pro-europeană din opoziție? Cristoiu: El nu e om politic/Principala condiție e următoarea

Invitat al lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe tema variantelor pe care le are premierul în situația în care moțiunea de cenzură contra guvernului său va trece. Cunoscutul gazetar apreciază că Ilie Bolojan nu este de facto un om politic, aspect care îi complică viitorul. 

În viziunea lui Cristoiu, toate funcțiile înalte ocupate până acum de premier sunt rezultat al numirii sale directe. Așadar, nu are profilul unui om politic pur sânge. Acest aspect pune sub semnul întrebării capacitatea lui Ilie Bolojan de a se reinventa politic, în cazul în care moțiunea de cenzură, care va fi votată în Parlament marți 5 mai, va trece.

El are două cărți pe care le joacă.  Una este nu trece moțiunea și atunci este cel mai tare om din lume. Tot ce a făcut până acum a arătat că nu dă înapoi ”. 

Adevărul test al lui Bolojan

În altă ordine de idei, Cristoiu a mai observat că testul moțiunii este și un test personal al lui Bolojan de a vedea concret dacă a acumulat capital politic. De acest aspect depinde un eventual nou partid pe care să-l înființeze.

„Dacă trece moțiunea, el crede – nu știu dacă așa este – că în perioada asta a acumulat un capital politic uriaș

„În perioada postdecembristă nimeni nu a supraviețuit pierderii funcției”

Chestionat de moderatorul emisiunii dacă premierul își poate folosi capitalul acumulat din opoziție, reputatul jurnalist a explicat că e o axiomă faptul că, în toată perioada post-Revoluție, niciun om politic nu a supraviețuit pierderii funcției. Un lucru total atipic față de alte țări.

În perioada postdecembristă nimeni nu a supraviețuit pierderii funcției. România e o țară ticăloasă, mizeră. În momentul în care ai căzut de la putere, nu mai exiști. Ceea ce nu există nicăieri. Churchill a căzut de la putere și a revenit. Asta e legea. Hai să zicem că face excepție. Se duce în opoziție, aici ai nu AUR, ai USR. Ce faci cu el? Faci o alianță gen DA? Cine-i șeful alianței? Bolojan, dar (Dominic) Fritz vrea? (…)

Principala condiție e următoarea. Domnul Bolojan s-a manifestat până acum numai în posturi numite. În momentul în care treci în opoziție… el nu e om politic. Tot ce face acum face că e puternic, că e premier. Una e condiția de acum, mediatizarea, simpatia când ai manetele și una când ajungi în opoziție. Când ești liderul opoziției, totul depinde de șarmul tău.

