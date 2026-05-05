Prima pagină » Știri politice » George Simion: Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!

George Simion: Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!

George Simion: Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În urmă cu puțin timp, George Simion a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care mulțumește parlamentarilor AUR „pentru corectitudine”. Marți, 5 mai 2026, liderul AUR a ținut un discurs în fața Plenului Reunit al Parlamentului României, înainte ca oamenii politici să își susțină votul prin oferirea de bile albe sau negre. 

„Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!”, este mesajul notat de George Simion, în urmă cu puțin timp, pe Facebook.

Mesajul lui George Simion

În urmă cu puțin timp, au fost numărate voturile parlamentarilor. Așa cum relatează GÂNDUL, moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 voturi.

Discursul susținut de George Simion în plen, marți, 5 mai 2026

În plen, liderul AUR a susținut un discurs.

„Doamnelor și domnilor, astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie.

Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Dragii români, n-a fost ușor, a fost Nicușor.

Din păcate, o coaliție care spunea că este proeuropeană și se baza doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta.

Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători.

Aici am o remarcă și la adresa colegilor de la UDMR, pentru că toți cetățenii români, inclusiv etnicii maghiari din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, își doresc ca acest guvern să plece, iar această coaliție proeuropeană să nu mai guverneze în România. Respectați vocea oamenilor care au ieșit în stradă la începutul anului și v-au cerut să îi reprezentați. Altfel, vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori.

De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public, în ultimele zile, din partea celor care ni-l prezentau ca salvator pe Klaus Iohannis, din partea celor care, acum un an, veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, iar acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojan.

Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024.

Am auzit despre moțiunea noastră verzi și uscate, cum că este cel mai mare tun financiar dat în ultimii ani. Nu. Atenție: tun financiar a însemnat achiziția a 100 de milioane de doze de vaccin, care, la fel ca guvernarea din ultimii 10 ani, nu vreți să vă asumați niciunii acest tun de 600 de milioane de euro, după cum nu vreți să vă asumați niciunii miliardele de euro date către Rheinmetall, care miros a corupție.

Dragii români, voi trebuie să cunoașteți adevărul și, dacă domnul Bolojan nu înțelege ce i se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură, motivele care trebuie să vă determine să plecați acasă.

Ați generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică, prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegiile. Este 5 mai. Știți câți vicepremieri ați avut? Cinci!

V-am repetat la altă moțiune despre această doamnă. Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului.

Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă.

Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit, în ultimul an și în ultimii ani, din partea celor care se pretind proeuropeni: taxe, război, sărăcie.

Este timpul ca, prin votul de astăzi din Parlament, vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene.

Haideți că puteți, dacă vreți!”, a spus George Simion.

Autorul recomandă:

sursă foto: GÂNDUL; Facebook

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
16:13
Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
FLASH NEWS Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
15:47
Nicoleta Pauliuc, mesaj similar cu cel al lui Cătălin Predoiu: „PNL trebuie să rămână parte a unei guvernări pro-europene”
FLASH NEWS Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României
15:19
Toni Neacșu: Predoiu vorbește ca viitorul premier al României
FLASH NEWS Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie
14:44
Grindeanu îi cere demisia lui Bolojan după ce moțiunea a trecut: Mi-aş dori ca rapid, la Cotroceni, împreună cu celelalte partide, să găsim o soluţie
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea

Cele mai noi

Trimite acest link pe