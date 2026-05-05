George Simion: Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!

În urmă cu puțin timp, George Simion a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care mulțumește parlamentarilor AUR „pentru corectitudine”. Marți, 5 mai 2026, liderul AUR a ținut un discurs în fața Plenului Reunit al Parlamentului României, înainte ca oamenii politici să își susțină votul prin oferirea de bile albe sau negre.

„Mulțumesc celor 90 de parlamentari AUR pentru corectitudine. Moțiunea a trecut!”, este mesajul notat de George Simion, în urmă cu puțin timp, pe Facebook.

În urmă cu puțin timp, au fost numărate voturile parlamentarilor. Așa cum relatează GÂNDUL, moțiunea depusă de AUR și PSD pentru demiterea guvernului Bolojan a fost adoptată cu 281 voturi.

În plen, liderul AUR a susținut un discurs.

„Doamnelor și domnilor, astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie.

Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Dragii români, n-a fost ușor, a fost Nicușor.

Din păcate, o coaliție care spunea că este proeuropeană și se baza doar pe trădare, cum s-a întâmplat în ultimii 35 de ani, astăzi cere capul lui Moțoc și crede că noi toți de aici, din această sală, suntem trădători. Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea, că voința poporului român este alta.

Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători.

Aici am o remarcă și la adresa colegilor de la UDMR, pentru că toți cetățenii români, inclusiv etnicii maghiari din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, își doresc ca acest guvern să plece, iar această coaliție proeuropeană să nu mai guverneze în România. Respectați vocea oamenilor care au ieșit în stradă la începutul anului și v-au cerut să îi reprezentați. Altfel, vă veți alătura și dumneavoastră corului celor care își închipuie că sunt salvatori.

De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public, în ultimele zile, din partea celor care ni-l prezentau ca salvator pe Klaus Iohannis, din partea celor care, acum un an, veniseră cu salvatorul Nicușor Dan, principalul vinovat pentru moțiunea care va trece astăzi, iar acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojan.

Aveți grijă că minciuna nu mai ține și, din păcate, lovitura de stat, așa cum am fost noi acuzați că o dăm prin această moțiune de cenzură, ați dat-o voi în decembrie 2024.

Am auzit despre moțiunea noastră verzi și uscate, cum că este cel mai mare tun financiar dat în ultimii ani. Nu. Atenție: tun financiar a însemnat achiziția a 100 de milioane de doze de vaccin, care, la fel ca guvernarea din ultimii 10 ani, nu vreți să vă asumați niciunii acest tun de 600 de milioane de euro, după cum nu vreți să vă asumați niciunii miliardele de euro date către Rheinmetall, care miros a corupție.

Dragii români, voi trebuie să cunoașteți adevărul și, dacă domnul Bolojan nu înțelege ce i se întâmplă și de ce pleacă acasă, noi am enumerat, domnule Bolojan, în nenumărate moțiuni de cenzură, motivele care trebuie să vă determine să plecați acasă.

Ați generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică, prin prisma primelor dumneavoastră luni de guvernare. Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegiile. Este 5 mai. Știți câți vicepremieri ați avut? Cinci!

V-am repetat la altă moțiune despre această doamnă. Nu mă interesează dacă este de la PSD sau PNL. Ce treabă are cu securitatea feroviară, domnule Bolojan? Este o doamnă care trebuia eliminată din structurile statului.

Ați avut timp 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame, de la veterani, de la pensionari, de la categoriile vulnerabile. De aceea trebuie să plecați acasă.

Dragi români, mulți dintre voi ați susținut și v-ați dorit apă, hrană, energie. Ați primit, în ultimul an și în ultimii ani, din partea celor care se pretind proeuropeni: taxe, război, sărăcie.

Este timpul ca, prin votul de astăzi din Parlament, vocea românilor să se audă și noi vom face în continuare ceea ce este corect pentru români. Nu putem trăi cu iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite.

Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări, ne asumăm o guvernare viitoare, ne asumăm să redăm speranța românilor.

România trebuie să meargă înapoi la votul românilor, domnule Bolojan, dacă vreți într-adevăr să fiți reformator: 300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene.

Haideți că puteți, dacă vreți!”, a spus George Simion.