Toni Neacșu: Guvernul, cu ședințe extraordinare pentru distribuirea a miliarde de lei din buget, găsiți peste noapte, se poartă deja ca unul demis

Avocatul Toni Neacșu a transmis un mesaj, azi, 5 mai 2026, în ziua în care are loc moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Avocatul susține că 15 parlamentari ai partidului S.O.S. sunt și ei prezenți la moțiune. De asemenea, a menționat și prezența lui Felix Stroe la moțiune, chiar și în condițiile în care se confruntă cu probleme mari de sănătate.

Avocatul Toni Neacșu a mai susținut că „guvernul se poartă deja ca unul demis”.

Mesajul avocatului Toni Neacșu

„SOS, cu 15 parlamentari, votează și ei pentru moțiune, cu bilele la vedere.

Acesta e motivul pentru care și AUR s-a răzgândit și votează majoritar la vedere, pentru că altfel orice vot negativ le putea fi imputat lor.

Felix Stroe, deși bolnav grav, este prezent și va vota. Votul lui nu era necesar dar mesajul simbolic este puternic.

Din lista de semnatari inițiali ai moțiunii Ilie Bolojan nu a reușit să rupă mai mult de 10 voturi, din care 5 sunt cei din UNIT, care au fost sacrificați de PSD-AUR pentru a obține voturile POT și acum se razbună (nu le-au permis înființarea unui grup parlamentar). Moțiunea a câștigat însă mult mai multe voturi.

Pariul pus de mine ieri s-a situat între 2 cifre: 281 (recordul de voturi pentru o moțiune) și 261 (al doilea record). Vom vedea.

Guvernul, cu ședințe extraordinare pentru distribuirea a miliarde de lei din buget, găsiți peste noapte, se poartă deja ca unul demis”, a transmis Toni Neacșu pe Facebook.

