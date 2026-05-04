Stenograme explozive din ședința PSD de astăzi, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”

Gândul a intrat în posesia unor stenograme explozive de la ședința PSD de urgență de astăzi, înainte de moțiunea de cenzură.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Emisarii lui Bolojan, dirijați de Motreanu, care au ieșit la cumpărat de voturi au eșuat azi lamentabil. Toți parlamentarii PSD au rezistat asaltului. Este, totuși, un semn de mare disperare să ajungi să vinzi adeziuni la Brătieni, în schimbul unor posturi la Administrația Cimitirelor. Să nu credeți că în birourile alea obscure au negociat principii și valori. Au șobolănit funcții și bani. Atât a ținut reforma domnului Bolojan. Mâine vom schimba direcția greșită în care merge România;

Claudiu Manda, secretarul general al PSD: „Avem 270 plus, și asta fără voturile din PNL”;

Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vâlcea și lider PSD Vâlcea: „Mergem înainte. Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”.

Moţiunea depusă de PSD și AUR – și semnată de 253 de parlamentari – va fi dezbătută şi votată marți, 5 mai, de la ora 11:00, iar votul va fi secret, cu bile.

