Crin Antonescu o laudă pe Lia Olguța Vasilescu: „E un primar de primă mână în România”

Invitat în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a făcut o radiografie critică a actualei scene politice, măcinată de mari turbulențe. Politicianul i-a făcut o caracterizare inclusiv primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a avut un rol decisiv în declanșarea crizei politice care a dus la retragerea sprijinului PSD pentru premierul Bolojan. 

Din punctul de vedere al lui Crin Antonescu, actualul edil al Craiovei a fost un ministru bun, în mandatul de la ministerul Muncii, și nu a putut fi învinsă de propaganda băsistă sau de campaniile DNA.

„Mă scandalizează că acest om este în permanență atacat în propaganda băsistă”

„Sunt momente și momente. Ieri (n.r. – luni), au fost două discursuri din punct de vedere politic, în conjunctura aia, pentru partidul ăla și pentru electoratul lor, au fost două discursuri foarte bune, cel puțin din cât am văzut eu la televizor. Și al lui Grindeanu și al Liei Olguța Vasilescu. Mă scandalizează faptul că acest om este în permanență atacat în propaganda asta băsistă. Pe care eu o cunosc, că doar am pățit și eu 15 ani de zile. Este șțampilată cu tot felul de calificative fără ca să aibă absolut nimic, măcar niște probleme. Când știm ce a suferit atunci cu DNA, o mare mizerie, o știți, nu o mai reluăm. A fost un ministru bun. Corpul medical, dacă a avut o creștere de venituri simțitoare, a fost pe timpul ei. Și este unul dintre primarii cei mai buni din România” . 

Social-democrata este una din cele mai vocale contestatare ale lui Bolojan

Lidera social-democrată s-a făcut remarcată în contextul crizei politice soldate cu retragerea sprijinului PSD față de premierul Bolojan. Edilul Craiovei a anunțat că miniștrii social-democrați sunt pregătiți să își prezinte demisiile joi, urmând ca secretarii de stat și prefecții să facă același lucru în perioada următoare. Marți seară, într-o intervenție la România TV, politiciana a precizat că toate scenariile sunt în acest moment deschise, inclusiv trecerea PSD în opoziție, dacă premierul nu își va depune mandatul.

Potrivit surselor, Lia Olguța Vasilescu ar fi avut un rol decisiv în declanșarea crizei politice care a dus la retragerea sprijinului PSD pentru premierul.

AUTORUL RECOMANDĂ

Crin Antonescu: Bolojan a acționat ca un lider al USR

Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”

 

Recomandarea video

Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
TEHNOLOGIE Tonul cu care vorbești unui chatbot îți poate strica răspunsul. Ce arată studiile recente despre inteligența artificială
15:12
Tonul cu care vorbești unui chatbot îți poate strica răspunsul. Ce arată studiile recente despre inteligența artificială
ULTIMA ORĂ UDMR intră la consultări cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația condusă de Kelemen Hunor
15:09
UDMR intră la consultări cu Nicușor Dan. Primele imagini cu delegația condusă de Kelemen Hunor
NEWS ALERT Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
15:06
Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
TURISM România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
15:00
România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
INEDIT Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
14:58
Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
ULTIMA ORĂ Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
14:53
Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD

Cele mai noi

Trimite acest link pe