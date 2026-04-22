Invitat în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul președinte PNL Crin Antonescu a făcut o radiografie critică a actualei scene politice, măcinată de mari turbulențe. Politicianul i-a făcut o caracterizare inclusiv primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Aceasta a avut un rol decisiv în declanșarea crizei politice care a dus la retragerea sprijinului PSD pentru premierul Bolojan.

Din punctul de vedere al lui Crin Antonescu, actualul edil al Craiovei a fost un ministru bun, în mandatul de la ministerul Muncii, și nu a putut fi învinsă de propaganda băsistă sau de campaniile DNA.

„Mă scandalizează că acest om este în permanență atacat în propaganda băsistă”

„Sunt momente și momente. Ieri (n.r. – luni), au fost două discursuri din punct de vedere politic, în conjunctura aia, pentru partidul ăla și pentru electoratul lor, au fost două discursuri foarte bune, cel puțin din cât am văzut eu la televizor. Și al lui Grindeanu și al Liei Olguța Vasilescu. Mă scandalizează faptul că acest om este în permanență atacat în propaganda asta băsistă. Pe care eu o cunosc, că doar am pățit și eu 15 ani de zile. Este șțampilată cu tot felul de calificative fără ca să aibă absolut nimic, măcar niște probleme. Când știm ce a suferit atunci cu DNA, o mare mizerie, o știți, nu o mai reluăm. A fost un ministru bun. Corpul medical, dacă a avut o creștere de venituri simțitoare, a fost pe timpul ei. Și este unul dintre primarii cei mai buni din România” .

Social-democrata este una din cele mai vocale contestatare ale lui Bolojan

Lidera social-democrată s-a făcut remarcată în contextul crizei politice soldate cu retragerea sprijinului PSD față de premierul Bolojan. Edilul Craiovei a anunțat că miniștrii social-democrați sunt pregătiți să își prezinte demisiile joi, urmând ca secretarii de stat și prefecții să facă același lucru în perioada următoare. Marți seară, într-o intervenție la România TV, politiciana a precizat că toate scenariile sunt în acest moment deschise, inclusiv trecerea PSD în opoziție, dacă premierul nu își va depune mandatul.

Potrivit surselor, Lia Olguța Vasilescu ar fi avut un rol decisiv în declanșarea crizei politice care a dus la retragerea sprijinului PSD pentru premierul.

Crin Antonescu: Bolojan a acționat ca un lider al USR