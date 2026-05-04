Va supraviețui politic Bolojan după moțiunea de cenzură? Cristoiu: Asta este adevărata bătălie/Nicușor Dan nu stăpâneșțe tot sistemul

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit un complex comentariu legate de efectele moțiunii de cenzură contra guvernului Ilie Bolojan. În opinia cunoscutului gazetar, odată cu moțiunea se joacă nu doar viitorul politic al premierului, ci este vorba și de o bătălie în culise chiar în interiorul sistemului.

Din punctul său de vedere, Ion Cristoiu apreciază că adevărata bătălie din culise îl implică și pe Nicușor Dan. Șeful statului va avea un cuvânt de spus în această criză politică.

Nu trece moțiunea, avem un Bolojan premier, da? Premier victorios împotriva atâtor forțe. Este clar că el își pune în loc de interimar niște oameni. Face guvernul ăla minoritar. Credeți că mai pic că l-a văzut de încredere când a supraviețuit la moțiune? Nu. Deci, el rămâne premier până la alegeri. Dar gândiți-vă, în acel moment un Nicuşor Dan, care nu stăpânește tot sistemul, că aici e și o bătălie în sistem, cu el premier care îi face sâc. În ultima vreme chiar l-a și criticat. Deci asta este adevărata bătălie.

Premierul ar putea fi debarcat din fruntea PNL

În aceeași intervenție, invitatul a mai punctat că, în cazul în care moțiunea va trece, Bolojan ar putea pierde și șefia PNL, partid al cărui președinte este.

El, Ilie Bolojan, dacă vrea să supraviețuiească și politic, trebuie să nu treacă moțiunea. Unde e cealaltă variantă? Dacă moțiunea trece, el nu va mai fi premier în punct. Asta-i clar. Adică nu o să mai fie niciun nominalizat din nou. Foarte important. Deci e bune. Dar rămâne președinte PNL, da? Credeți că mai rămâne? N-are cum. Îl schimbă mâine. N-are cum. 

