Prima pagină » Știri externe » Separatiștii din Canada forțează un referendum de independență pentru provincia Alberta. Când s-ar putea organiza votul

Separatiștii din Canada forțează un referendum de independență pentru provincia Alberta. Când s-ar putea organiza votul

Gruparea separatistă din provincia Alberta, Canada, a anunțat luni că a depus oficial peste 301.000 de semnături pentru organizarea unui referendum de independență, cu mult peste numărul minim necesar. Dacă semnăturile sunt validate de către autoritățile electorale, un referendum la nivel de provincie pentru separarea de stat ar putea avea loc cel mai devreme în octombrie 2026.

Gruparea Stay Free Alberta avea nevoie de 178.000 de semnături (10% din electoratul eligibil) pentru ca guvernul să fie obligat să ia în considerare organizarea unui vot. Șeful organizației separatiste, Mitch Sylvestre, a sosit luni la biroul Elections Alberta din Edmonton, conducând un convoi de șapte camioane pentru a livra numele.

„Această zi este istorică în istoria Albertei”, a spus Sylvestre. „Este primul pas către următorul pas — am trecut de Runda 3 și acum suntem în finala Cupei Stanley.”

Potrivit acestora, întrebarea propusă pentru referendumul de separare față de Canada este: „Sunteți de acord ca Provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”.

Această mișcare se bazează în principal pe nemulțumirile istorice privind controlul resurselor de petrol și pe sentimentul că interesele economice ale statului Alberta sunt ignorate de guvernul federal de la Ottawa. Premierul Albertei, Danielle Smith, a declarat anterior că va respecta procesul democratic dacă pragul de semnături este atins, deși personal a afirmat că nu susține separarea.

