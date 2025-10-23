Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neştiută”, un proiect Gândul şi Descoperă în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea -, invitata jurnalistului Ionuț Cristache a povestit implicarea lui Ion Iliescu într-un episod mai puțin cunoscut din biografia revoluționară a acestuia. Deși a susținut mereu că a fost un oponent convins al dictatorului Nicolae Ceaușescu, Iliescu a dat dovadă de o fidelitate autentică față de ideologia comunistă.

În cadrul ediției de astăzi, Lavinia Betea a relatat că a primit recent de la un student al Politehnicii bucureștene în deceniile 6 – 7 un volum inedit. Acesta aduce mărturii despre acest episod puțin cunoscut și discutat public. Aurel Cojocaru trăiește acum în Canada și i-a trimis istoricului un volum colectiv de amintiri al foștilor săi colegi, care oferă detalii interesante despre implicarea fostului președinte în mișcarea de protest, ingineri străluciți, majoritatea stabiliți ulterior în Occident.

Cum au degenerat colindele romantice în proteste

„Unul dintre ei povestește: Manifestația studențească din ajunul Crăciunului din 1968 a fost una dintre puținele mișcări spontane ale tineretului din România în perioada comunistă, parcursă integral de generația noastră. Era al treilea an de la preluarea șefiei naționale de către Ceaușescu. În lipsa altor revendicatori, pot să afirm cu convingere că eu, Marcu Gușe, împreună cu un grup de colegi, printre care și cei mai apropiați prieteni ai mei, Tomescu Sergiu și Buricea Mihai, am fost inițiatorii fără intenție ai manifestației. Studenții erau lângă mine, era iarnă, ajunul Crăciunului. Se duc acești 3 colegi la o cârciumă, Bătărețu, de lângă fabrica de țigări din Regie.

După câteva beri, atmosfera s-a încălzit și am început să cântăm și să colindăm. Au venit la cămin și încep să colinde între cămine. Hai să colindăm fetele de la căminele de Medicină și ASE, care erau aproape de Bătărețu. N-a trecut o jumătate de ceas, băieții au început să se adune într-un râu viu care în următoarele ore s-a transformat într-un fluviu de mii și apoi zeci de mii de oameni. Obiectivul: colindarea căminelor studențești din Regie, Grozăvești și Universitate. Pe parcurs au apărut și alte inițiative (…)”.

„Înfierează golănimea studențească”

Este vorba printre altele, completează Lavinia Betea, de colindarea CC-ului (Comitetul Central) al PCR, partidul condus de Ceaușescu. Însă, acțiunea a degenerat dramatic, mulți studenți fiind exmatriculați. Context în care, apare în scenă Ion Iliescu.

„Atunci au intrat în acțiune forțele de ordine care au început să flancheze mulțimea și să preseze să se întoarcă de unde a venit. Atunci s-au făcut și arestări, circa 150 de persoane. Prețul cel mai scump l-au plătit o serie de tineri studenți care au fost exmatriculați, unii fiind trimiși temporar să lucreze în mină. La aceste adunări (n.r. – pe facultate) sunt studenți foarte curajoși care spun că ar vrea și ei să petreacă Sărbătorile în spirit tradițional. Atunci s-a decis, știe fostul student, să includă vacanța de iarnă să includă în vacanța de iarnă a studenților și elevilor și Crăciunul și Anul Nou.

Dar în ziua de Crăciun, Ion Iliescu convoacă conducerea UTC-ului (Uniunea Tineretului Comunist). Și înfierează, avem stenograma, cu mânie proletară golănimea studențească, acesta e termenul din stenogramă, care pornise – tot ghilimele – de la un așa-zis colind. Ce decide șeful UTC-ului? Schimbarea conducerii redacțiilor Scânteia Tineretului și Amfiteatrului. Cu ce erau vinovate? Că nu au făcut suficientă educație politică în vederea dezvoltării conștiinței socialiste. S-a comportat ca un dezident? S-a comportat exemplar în linia partidului și în toate celelalte manifestări”, a conchis invitata lui Ionuț Cristache.

