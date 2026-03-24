Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog critic între jurnaliștii Ionuț Cristache și Robert Turcescu pe tema încercării președintelui și a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, de a intra în grațiile puterii de la Washington.

În opinia invitatului, decidenții au exagerat amploarea vizitei Mirabelei Grădinare în SUA, la invitația Melaniei Trump, în condițiile în care partenera de viață a președintelui nu deține o funcție oficială în arhitectura statului. Mai mult, România nu are instituția Primei Doamne.

Poți să înțeleg că a invitat-o la un moment dat Melania Trump. Bun, asta este. Femeia a făcut niște invitații, a trimis. Merge și aia a Poloniei, m Bibi Netanyahu erge și a lui A zis, bă, iau din partenerii strategici sau din aceștia care au răspuns că putem să folosim bazele lor militare ca să ne războim cu Iran. Poate să fie și ăsta un criteriu, da? Dar să o prezinți public ca fiind Primă doamnă?

”Ne-a m împăcat cu americanii”

Cunoscutul jurnalist pune această campanie de imagine în contextul mai larg al tentativei puterii de a-l apropia pe șeful statului de Administrația Trump.

”Puteai să spui, doamna Mirabela, la invitația…partenera de viață a domnului Nicușor Dan va efectua o vizită privată în Statele Unite ale Americii la invitația Melaniei Trump. Ok, e în regulă. Nu! După cum vezi în zilele astea… Stai să vezi! Televiziuni care vor transmite de la fața locului. Digi, chestii, echipe, Antena 3,vor prezenta evenimentul ăsta ca fiind un eveniment de o importanță extraordinară.Pentru că se încearcă în acest moment lipirea imaginii lui Nicușor Dande America. Ne-am împăcat cu americanii”.

Robert Turcescu mai observă că Mirabela Grădinaru nu va putea deconta cheltuielile implicate de această vizită, la summitul convocat de Prima Doamnă a SUA.

Tu îți seama ce mașinăria statului în momentul de față se va pune în mișcare pentru o vizită a acestei doamne acolo? În condițiile în care, repet, nu va putea să deconteze nici măcar biletul de avion în mod legal. Nu va putea. Nu există cadrul legal pentru decontarea cazării, sepepistului, biletul ăsta, în absența acelui document prin care doamna în cauză este soția în acte a domnului Nicușor Dan. Nu există.

AUTORUL RECOMANDĂ

