„Cine nu-l iubește pe Elvis?” Trump, al doilea președinte american în exercițiu care vizitează Graceland. Cum s-a desfășurat turul la celebrul conac din Memphis

De-a lungul anilor, Donald Trump s-a întâlnit cu prinți și prințese, membri ai familiilor regale din întreaga lume. În 2018 a întâlnit-o chiar pe regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, dar luni, în Memphis, Tennessee, a vorbit cu nostalgie despre o personalitate pe care nu a apucat să o cunoască: Regele Rock and Roll-ului – Elvis Presley.

Aflat în Memphis pentru un eveniment oficial, Trump a decis să facă un ocol la Graceland, reședința legendarului cântăreț Elvis Presley, relatează Reuters.

„L-am cunoscut pe Frank Sinatra, i-am cunoscut pe majoritatea dintre ei”, a spus Trump în timpul vizitei la reședința lui Presley, Graceland. „Din păcate, nu l-am întâlnit niciodată pe Elvis. Ar fi fost o întâlnire care mi-ar fi plăcut foarte mult. Îmi place muzica lui.”

„Îl iubim pe Elvis. Cine nu-l iubește pe Elvis? Toată lumea îl iubește pe Elvis, nu-i așa?”, a întrebat președintele în timp ce intra în conacul principal.

Președintele a recunoscut că pasiunea sa pentru Presley se datorează faptului că ar fi fost apropiați ca vârstă. Presley s-a născut în 1935, cu doar 11 ani înaintea lui Trump, născut în 1946.

„Toată viața am auzit despre Graceland”, le-a spus Trump ghizilor săi.

Trump a împărtășit acest moment cu mai mulți oficiali ai administrației, printre care și procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi.

În primul său mandat, Trump i-a acordat lui Presley, care a murit în 1977 la vârsta de 42 de ani, o Medalie Prezidențială a Libertății, acordată postum.

Luni, Trump s-a mirat de informațiile oferite de ghizi și de alegerile de design ale lui Presley din întreaga casă, aplecându-se pentru a examina casca militară verde a lui Presley și părând șocat când i s-a spus că artistul avea de fap părul blond natural.

„Serios? Nu știam. E grozav”, a spus Trump.

Pe măsură ce turul a continuat, președintele a făcut mai multe remarci.

„Își iubea mama atât de mult. Chiar își iubea mama. Când mama lui a murit, a fost foarte greu pentru el, nu-i așa?”, i-a întrebat Trump pe ghizii turului.
În camera de zi a lui Presley, numită „Jungle Room” datorită modelelor cu imprimeu animalier și mobilierului din lemn de pin alb sculptat manual, dezvoltatorul imobiliar devenit președinte a lăudat aspectul estetic al încăperii.

„Era cu mult înaintea vremii sale, uitați-vă, a pus covor pe tavan”, a spus Trump.

Când i s-a cerut să semneze o replică a chitarei negre folosite de Presley la concertul din Hawaii, Trump a numit cererea o „mare onoare” și a spus că trebuie să-și exerseze semnătura.

„A testat cineva stiloul ăsta până acum? Dați-mi o foaie de hârtie, doar ca să mă asigur la ce nivel e cerneala. E mult mai ușor să procedez așa decât să stric chitara”, a spus Trump.
„Nu se știe niciodată, sunt greu de semnat, dar a ieșit destul de bine. Biden n-ar fi putut să facă asta, ar fi trebuit să trimită pe cineva să o facă.”

Când ghizii i-au spus că Elvis respecta funcția prezidențială și forțele de ordine, Trump a răspuns: „Chiar așa?” Reporterii l-au rugat pe Trump să numească melodia lui preferată de la Elvis.

„«Hurt» e grozavă”, a spus Trump despre melodia de dragoste a lui Presley din 1976, la scurt timp după ce unul dintre ghizii săi a menționat melodia.

Înainte ca Trump să viziteze Graceland luni, trecuseră 20 de ani de când un președinte american în exercițiu vizitase faimoasa reședință a regelui rock and roll-ului. Ultima vizită a avut loc în iunie 2006, când președintele George W. Bush l-a adus la Graceland pe prim-ministrul japonez Junichiro Koizumi.

