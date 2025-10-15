Dan Bittman: „Suntem învrăjbiți pe nimic. Nu sunt banii noștri. Îmi cereți să și mor pentru asta?”

Dan Bittman a comentat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache” tendința României de înarmare, în contextul mobilizării recente pentru testarea rezerviștilor.

„M-a trădat țara asta în toate felurile și am iubit-o și acum mă trimite la războiu ca să mor, pentru cine? Naivi am fost din patru în patru ani. Suntem învrăjbiți pe nimic, nu avem de ce să ne certăm niciodată. Am vrut să vorbim despre muzica păcii. La noi suntem învrăjbiți pe nimic, pe banii lor, și acei artiști și acei politicieni. Nu am ce să caut aici, nu este business-ul meu, nu este politica mea. Noi suntem în afara acestui sistem”, a precizat Dan Bittman.