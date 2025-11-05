Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitata lui Ionuț Cristache în platoul emisiunii Ai Aflat!. Social-democrata a răspuns la întrebarea care stă pe buzele multor bucureșteni: de ce nu mai candidează la alegerile din decembrie în vederea unui nou mandat în fruntea Primăriei Bucureștiului.

Chestionată de moderator de ce nu a mai candidat, Gabriela Firea a subliniat că, deși nu se mai află în prim plan, este totuși prezentă.

„Chiar dacă nu mai candidez, sunt pe buzele tuturor”

„Chiar dacă nu mai candidez, sunt pe buzele tuturor. Cumva sunt prezentă în campanie fără să mi se rostească numele. Unii candidați simt nevoia să îmi rostească numele. Le doresc acelor candidați ca, în momentul în care vor ajunge primar general, să aibă măcar jumătate din realizările pe care le-am avut cu echipa social-democrată și cu 6 primari de sector social-democrați. În 2o16 a fost o reușită politică. S-au realizat suficiente proiecte care au rămas și astăzi, proiecte de mare infrastructură, investițiile în spitale, în școli, programe sociale”, a declarat Gabriela Firea în platoul Gândul.

Invitata a mai precizat că stătea bine în sondaje înainte de stabilirea candidatului PSD (n.r. – Daniel Băluță), însă nu a vrut să-și întrerupă mandatul de europarlamentar.

Lipsa continuității în administrație, o palmă la adresa cetățenilor

Politiciana a mai observat că unii candidați înscriși în cursa pentru PMB au strecurat în programele lor idei care îi aparțin și pe care le-au blocat anterior, în cadrul ședințelor Consiliului General.

În aceeași intervenție, lidera social-democrată a remarcat că orice mandat în administrație implică o anumită continuitate, căci aceasta denotă respectul pentru cetățenii unui oraș. „În administrație dacă nu ai continuitate, înseamnă dispreț pentru banii cetățenilor”, a mai puncat Firea.