Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » De ce nu a mai candidat Gabriela Firea pentru un nou mandat ca primar al Capitalei. „Sunt pe buzele tuturor”

De ce nu a mai candidat Gabriela Firea pentru un nou mandat ca primar al Capitalei. „Sunt pe buzele tuturor”

05 nov. 2025, 15:56, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
De ce nu a mai candidat Gabriela Firea pentru un nou mandat ca primar al Capitalei. „Sunt pe buzele tuturor”

Fostul edil al Capitalei, Gabriela Firea, a fost invitata lui Ionuț Cristache în platoul emisiunii Ai Aflat!. Social-democrata a răspuns la întrebarea care stă pe buzele multor bucureșteni: de ce nu mai candidează la alegerile din decembrie în vederea unui nou mandat în fruntea Primăriei Bucureștiului.

Chestionată de moderator de ce nu a mai candidat, Gabriela Firea a subliniat că, deși nu se mai află în prim plan, este totuși prezentă.

„Chiar dacă nu mai candidez, sunt pe buzele tuturor”

Chiar dacă nu mai candidez, sunt pe buzele tuturor. Cumva sunt prezentă în campanie fără să mi se rostească numele. Unii candidați simt nevoia să îmi rostească numele. Le doresc acelor candidați ca, în momentul în care vor ajunge primar general, să aibă măcar jumătate din realizările pe care le-am avut cu echipa social-democrată și cu 6 primari de sector social-democrați. În 2o16 a fost o reușită politică. S-au realizat suficiente proiecte care au rămas și astăzi, proiecte de mare infrastructură, investițiile în spitale, în școli, programe sociale”, a declarat Gabriela Firea în platoul Gândul.

Invitata a mai precizat că stătea bine în sondaje înainte de stabilirea candidatului PSD (n.r. – Daniel Băluță), însă nu a vrut să-și întrerupă mandatul de europarlamentar.

Lipsa continuității în administrație, o palmă la adresa cetățenilor

Politiciana a mai observat că unii candidați înscriși în cursa pentru PMB au strecurat în programele lor idei care îi aparțin și pe care le-au blocat anterior, în cadrul ședințelor Consiliului General.

În aceeași intervenție, lidera social-democrată a remarcat că orice mandat în administrație implică o anumită continuitate, căci aceasta denotă respectul pentru cetățenii unui oraș. „În administrație dacă nu ai continuitate, înseamnă dispreț pentru banii cetățenilor”, a mai puncat Firea.

Citește și

VIDEO Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
17:01
Gabriela Firea spune totul despre guvernarea alături de PNL și USR. „E un război al NERVILOR pe care PSD nu poate să-l piardă”
ULTIMA ORĂ Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
16:20
Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”
VIDEO Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie
16:03
Gabriela Firea îl compară pe Nicușor Dan cu Nicolae Ceaușescu: Și înainte de 89 ni se spunea că nu avem nimic în rafturi că plătim datoriile. Așa și cu Nicușor Dan la primărie
ULTIMA ORĂ Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”
16:00
Gabriela Firea explică la Gândul de ce nu a mers la Sfințirea Catedralei: „A fost o amărăciune să văd cum cei care aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu aș fi putut merge / Aș fi simțit că o să cadă icoanele pe mine”
EXCLUSIV Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni
15:46
Gabriela Firea denunță un PLAN SECRET pentru victoriile lui Nicușor Dan: A fost un proiect transpartinic ca Nicușor Dan să câștige un nou mandat de primar/ după ce a ajuns președinte, mi s-a confirmat scenariul / acum merge ca balerina pe poante să nu deranjeze pe nimeni
VIDEO Firea: Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan. Primăria e mai îndatorată acum decât pe vremea mea
15:34
Firea: Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan. Primăria e mai îndatorată acum decât pe vremea mea
Mediafax
A murit Emeric Ienei. Legendarul antrenor avea 88 de ani
Digi24
Cine a fost doctorița româncă din Franța al cărei corp a fost găsit carbonizat. Polițiștii îl caută pe fiul femeii, care este suspect
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Retragerea militarilor americani din România, dar nu și din Polonia, explicată de un analist polonez: „E vorba de bani”
Mediafax
Cea mai mare colonie cu pânză de păianjeni din lume, analizată de un profesor de la Universitatea Sapientia din Transilvania
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
Cum s-a aprins scânteia dintre Denise Rifai și Dan Alexa. După '40 de întrebări', acțiunea s-a mutat la...
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Ce fenomen a întârziat oxigenarea Pământului cu un miliard de ani?
EXTERNE Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
17:12
Una caldă, una rece pentru Sarkozy. După ce a fost agresat de deținuți, acum este „asaltat“ de scrisorile fanilor. Paznicii, disperați, nu mai pot face față valului de scrisori
EVENIMENT Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
17:10
Emerich Jenei, legenda Stelei și a fotbalului românesc, va fi ÎNMORMÂNTAT sâmbătă la Oradea, cu onoruri militare
EXCLUSIV „Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
17:08
„Rețeaua” formată din generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL – care spune că ar fi ajuns în biroul lui Bolojan, ar fi vrut să demită și procurorul șef DNA: „Mi-ai zis să punem niște tălpi, niște frâne la două persoane! Cu „V”ul ăsta!”
HOROSCOP Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
16:48
Horoscop. Trei zodii cărora le surâde norocul la începutul lunii noiembrie
FLASH NEWS Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
16:28
Mark Rutte a ajuns la Palatul Victoria. Va discuta cu Bolojan despre retragerea trupelor americane din România
EXTERNE Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“
16:23
Moscova îndeamnă trupele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk să se predea. „Numai așa vor avea o șansă de supraviețuire“