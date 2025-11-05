În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitata jurnalistului Gândul a fost Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei. Dialogul a abordat o chestiune care preocupă intens opinia publică, anume de ce este minimalizat mandatul acesteia în fruntea Bucureștiului și cât de solide sunt argumentele fostului primar al Capitalei, actualul președinte Nicușor Dan, la adresa social-democratei.

Chestionată de moderator cum de a prins atât de bine în spațiul public „argumentul imbatabil al lui Nicușor Dan că a scos primăria din datorii”, invitata a punctat că mașinăria propagandei a funcționat foarte bine în beneficiul succesorului ei la PMB.

„Dar ce n-a promis în campanie, creșe, spitale, grădinițe, a supralicitat tot”, a observat Ionuț Cristache.

„Datoriile sunt mai mari acum. Am ascultat răspunsul domnului președinte la o întrebare similară și a spus: Da, acum sunt mai mari datoriile decât fostul primar general Gabriela Firea pentru că nu au fost suficiente resurse guvernamentale. Vreau să vă aduc aminte episoadele în care fostul premier Ludovic Orban declara cu foarte mare satisfacție că a mai tăiat niște bani de la Primăria Capitalei pentru că este un primar de altă culoare politică. Primăria e mai îndatorată acum decât pe vremea mea”, a replicat Gabriela Firea.

„Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan”, a conchis actualul europarlamentar PSD.