De ce ține Bruxelles-ul cu dinții de coaliția ”contra naturii”? Bușcu: Pentru ei înseamnă cheltuieli în plus, o bătaie de cap în plus

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a explicat de ce liderii Comisiei Europene își doresc și fac diligențe pentru păstrarea actualei formule de guvernare de la București, chiar dacă nemulțumirile românilor sunt tot mai sonore. 

În opinia cunoscutului gazetar, UE are interese complexe în păstrarea coaliției de la București. De la interese egoiste la interese structurale, care ”țin de legitimă apărare”.

Bruxelles este interesat ca în România să fie stabilitate

În acest sens, apreciază Doru Bușcu, în accepțiunea Ursulei von der Leyen și altor lideri ai blocului comunitar, România riscă să devină o țară problematică dacă se schimbă coaliția, 

”Mai sunt telefoanele de la Bruxelles. Bruxelles este interesat ca în România să fie stabilitate. Unele motive sunt egoiste, care țin de interesele comerciale, politice, strategice ale unor țări care domină Bruxelles-ul. Altele sunt, zic eu, țin de legitimă apărare. Pentru că dacă țara e deja dezechilibrată, are cea mai mare inflație, nu e capabilă să tragă fondurile europene, pentru că nu are niște parametri, riscă să devină un stat problemă. Pentru ei înseamnă cheltuieli în plus. Pentru ei înseamnă bătăi de cap în plus. Pentru ei înseamnă pierdere de reputație. Pentru că au girat într-un fel acest melanj contra naturii (n.r. – între PSD și PNL). Și dacă e un eșec aici, eșecul ăsta se transmite și într-un fel și asupra lor”.

Pe de altă parte, mai observă jurnalistul de la Cațavencii, un eșec al coaliției ar mări influența americană, de care liderii de la Bruxelles se tem.

În plus de asta, dacă Uniunea Europeană dă greș cu această coaliție, pe care o sprijină în mod evident, o face vulnerabilă, face partidele, face viața politică, leadershipul politic românesc vulnerabili la influența americană. Și nu vor nici asta. Mai ales că acum America începe să șchiopăteze puțin ca sergentul din poezia lui Vasile Alecsandri.

Nicușor Dan, ignorat de partide. Bușcu: "Dacă nu intră într-un proces violent de upgrade, n-are nicio șansă"

EXCLUSIV Nicușor Dan, ignorat de partide. Bușcu: ”Dacă nu intră într-un proces violent de upgrade, n-are nicio șansă”
11:04
Nicușor Dan, ignorat de partide. Bușcu: ”Dacă nu intră într-un proces violent de upgrade, n-are nicio șansă”
Bușcu: "Mirabela Grădinaru ar putea lua lecții de engleză/E o vestimentație de doliu/Să schimbe stilista"
16:47
Bușcu: ”Mirabela Grădinaru ar putea lua lecții de engleză/E o vestimentație de doliu/Să schimbe stilista”
16:33
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
15:56
Nicușor Dan, stand up comedy despre prețul gazului. Doru Bușcu: ”Este îngrijorător jocul mâinilor/N-am putut urmări cuvintele”
13:47
Cioroianu intervine în controversa Mirabela Grădinaru. ”În epoca noastră e o supraexpunere/Pe mine mă interesează ce face Primul domn al țării”
12:22, 26 Mar 2026
Adrian Cioroianu, ipoteză-șoc. ”Nu sunt convins că Trump mai vrea să ajute Ucraina”
14:00
Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română
13:58
Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
13:57
Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
13:56
Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
13:40
Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
13:17
INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni

