Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a explicat de ce liderii Comisiei Europene își doresc și fac diligențe pentru păstrarea actualei formule de guvernare de la București, chiar dacă nemulțumirile românilor sunt tot mai sonore.

În opinia cunoscutului gazetar, UE are interese complexe în păstrarea coaliției de la București. De la interese egoiste la interese structurale, care ”țin de legitimă apărare”.

Bruxelles este interesat ca în România să fie s tabilitate

În acest sens, apreciază Doru Bușcu, în accepțiunea Ursulei von der Leyen și altor lideri ai blocului comunitar, România riscă să devină o țară problematică dacă se schimbă coaliția,

”Mai sunt telefoanele de la Bruxelles. Bruxelles este interesat ca în România să fie stabilitate. Unele motive sunt egoiste, care țin de interesele comerciale, politice, strategice ale unor țări care domină Bruxelles-ul. Altele sunt, zic eu, țin de legitimă apărare. Pentru că dacă țara e deja dezechilibrată, are cea mai mare inflație, nu e capabilă să tragă fondurile europene, pentru că nu are niște parametri, riscă să devină un stat problemă. Pentru ei înseamnă cheltuieli în plus. Pentru ei înseamnă bătăi de cap în plus. Pentru ei înseamnă pierdere de reputație. Pentru că au girat într-un fel acest melanj contra naturii (n.r. – între PSD și PNL). Și dacă e un eșec aici, eșecul ăsta se transmite și într-un fel și asupra lor”.

Pe de altă parte, mai observă jurnalistul de la Cațavencii, un eșec al coaliției ar mări influența americană, de care liderii de la Bruxelles se tem.

În plus de asta, dacă Uniunea Europeană dă greș cu această coaliție, pe care o sprijină în mod evident, o face vulnerabilă, face partidele, face viața politică, leadershipul politic românesc vulnerabili la influența americană. Și nu vor nici asta. Mai ales că acum America începe să șchiopăteze puțin ca sergentul din poezia lui Vasile Alecsandri.

