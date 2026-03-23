Când va intra în vigoare acordul de liber schimb al UE cu MERCOSUR. Ursula: „Va contura viitorul Europei”

Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și țările sud-americane membre MERCOSUR a fost semnat la 17 ianuarie 2026 și ratificat din 17 martie 2026.

Cele două părți s-au angajat să reducă treptat taxele de import pentru 91-92% din exporturi, pe o perioadă de 15 ani. De asemenea, vor crește cotele de import pentru o gamă mai largă de produse.

„Prioritatea de acum este transformarea acordului UE-Mercosur într-un rezultat concret, ceea ce le va da exportatorilor UE o platformă necesară pentru a obține noi oportunități pentur comerț, creștere și locuri de muncă”, a spus comisarul european pe comerț, Maros Sefcovic.

UE-MERCOSUR: Cel mai mare acord comercial din istorie

Odată ratificat, va deveni cel mai mare acord comercial din istorie, cu efecte pe o suprafață de 16 milioane de km pătrați, populată de 785 milioane de oameni. Cei 27 de membri ai Uniunii Europene vor putea să-și reducă dependența economică față de China și SUA.

Parlamentele din statele sud-americane Uruguay, Brazila, Paraguay și Argentina au ratificat deja acordul. Bolivia, care este cel mai nou membru MERCOSUR, nu a participat la negocieri, dar va lua parte la acordul încheiat cu UE în următorii ani, potrivit Associated Press.

Câteva țări membre s-au opus

Fermierii și ecologiștii din UE s-au opus acordului de liber schimb cu Mercosur, ceea ce a dua la întârzierea semnării acordului în decembrie 2025. Chiar și președintele Franței, Emmanuel Macron, a considerat acordul „o surpriză neplăcută”.

Franța, Ungaria și Polonia s-au opus și au condus o campanie pentru a întârzia sau tempera acordul, având drept clauze protejarea consumatorilor și a producătorilor agrari.

Data la care va intra în vigoare acordul de liber schimb

Ursula von der Leyen a intervenit și a apărat acordul, considerat „vital” pentru supraviețuirea Uniunii Europene într-o „nouă dezordine mondială”.

„Este vorba de reziliență, este vorba despre creștere și despre Europa care își conturează viitorul”, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene într-o conferință de presă din februarie.

Acordul UE-MERCOSUR va intra în vigoare de la 1 mai 2026.

Autorul recomandă: Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria. Care sunt motivele invocate de premierul maghiar