Nicușor Dan, ignorat de partide. Bușcu: ”Dacă nu intră într-un proces violent de upgrade, n-are nicio șansă”

Rolul lui Nicușor Dan ca liant între partide, așa cum prevede Constituția, nu este îndeplinit, a fost concluzia jurnalistului Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!. Mai grav este că președintele în exercițiu nu face eforturi pentru un upgrade profesional.

Redactorul-șef Cațavencii apreciază că Nicușor Dan nu are o influență reală la nivelul partidelor din coaliție, efect care dezechilibrează jocurile de putere și care s-a văzut în actuala criză politică pe tema bugetului. Astfel, atitudinea partidelor, de la PSD la PNL și chiar UDMR, preia o largă percepție populară la adresa șefului statului. ”Este greu să fie pacificator între partide”, consideră Bușcu. 

Punctele slabe ale președintelui

Doru Bușcu: La nivelul partidelor, este asimilată atitudinea populației, care îl ironizează și îl desconsideră, la adresa evidentă a lipsei acestei, să spunem, stabilități de personalitate.

Ionuț Cristache: Crezi că mai poate depăși secvența asta? S-a lipit marca asta de el și rămâne definitiv?

Bușcu: Dacă nu intră într-un proces de îmbunătățire profesional, cu oameni care îi spun cum să calce, ce ciorapi să-și ia, cum să pronunțe corect anumite cuvinte, cum să-și lege mâinile de corp cu sfori și să vorbească fără să gesticuleze un timp, până când lucrurile se vor atenua de la sine. Exagerez și glumesc aici, dar dacă nu intră într-un proces violent de upgrade, n-are nicio șansă.

Nu va face asta pentru că e așa cum e, îl șțim

Invitatul a mai observat că, din punctul său de vedere, este vizibil faptul că președintele nu este dispus să facă eforturi în acest sens.

Înclin să cred că nu va face asta pentru că e așa cum e, îl șțim. El în continuare nu se consultă decât, așa cred, de formă, răzbate din ceea ce face, nu se informează, nu are punctaje, când începe să vorbească nu are o concluzie clară din cap la început. Nu se uită la politicieni, de pildă americani, care au discursul împărțit în propoziții scurte și care transmit, după două propoziții scurte au o concluzie. Așa trebuie să facă un președinte. 

Nicușor Dan, stand up comedy despre prețul gazului. Doru Bușcu: ”Este îngrijorător jocul mâinilor/N-am putut urmări cuvintele”

Citește și

EXCLUSIV Bușcu: ”Mirabela Grădinaru ar putea lua lecții de engleză/E o vestimentație de doliu/Să schimbe stilista”
16:47
Bușcu: ”Mirabela Grădinaru ar putea lua lecții de engleză/E o vestimentație de doliu/Să schimbe stilista”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
16:33
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 martie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Nicușor Dan, stand up comedy despre prețul gazului. Doru Bușcu: ”Este îngrijorător jocul mâinilor/N-am putut urmări cuvintele”
15:56
Nicușor Dan, stand up comedy despre prețul gazului. Doru Bușcu: ”Este îngrijorător jocul mâinilor/N-am putut urmări cuvintele”
EXCLUSIV Cioroianu intervine în controversa Mirabela Grădinaru. ”În epoca noastră e o supraexpunere/Pe mine mă interesează ce face Primul domn al țării”
13:47
Cioroianu intervine în controversa Mirabela Grădinaru. ”În epoca noastră e o supraexpunere/Pe mine mă interesează ce face Primul domn al țării”
EXCLUSIV Adrian Cioroianu, ipoteză-șoc. ”Nu sunt convins că Trump mai vrea să ajute Ucraina”
12:22
Adrian Cioroianu, ipoteză-șoc. ”Nu sunt convins că Trump mai vrea să ajute Ucraina”
CONTROVERSĂ A avut sau nu România, sub Nicolae Ceaușescu, program nuclear? Dezvăluirile istoricului Adrian Cioroianu
16:49, 25 Mar 2026
A avut sau nu România, sub Nicolae Ceaușescu, program nuclear? Dezvăluirile istoricului Adrian Cioroianu
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Elevii cu venituri mici nu sunt încurajați spre cariere creative, considerate „riscante”, arată un raport
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare". Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
Ion Cristoiu: Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
