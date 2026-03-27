Rolul lui Nicușor Dan ca liant între partide, așa cum prevede Constituția, nu este îndeplinit, a fost concluzia jurnalistului Doru Bușcu, invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!. Mai grav este că președintele în exercițiu nu face eforturi pentru un upgrade profesional.

Redactorul-șef Cațavencii apreciază că Nicușor Dan nu are o influență reală la nivelul partidelor din coaliție, efect care dezechilibrează jocurile de putere și care s-a văzut în actuala criză politică pe tema bugetului. Astfel, atitudinea partidelor, de la PSD la PNL și chiar UDMR, preia o largă percepție populară la adresa șefului statului. ”Este greu să fie pacificator între partide”, consideră Bușcu.

Punctele slabe ale președintelui

Doru Bușcu: La nivelul partidelor, este asimilată atitudinea populației, care îl ironizează și îl desconsideră, la adresa evidentă a lipsei acestei, să spunem, stabilități de personalitate.

Ionuț Cristache: Crezi că mai poate depăși secvența asta? S-a lipit marca asta de el și rămâne definitiv?

Bușcu: Dacă nu intră într-un proces de îmbunătățire profesional, cu oameni care îi spun cum să calce, ce ciorapi să-și ia, cum să pronunțe corect anumite cuvinte, cum să-și lege mâinile de corp cu sfori și să vorbească fără să gesticuleze un timp, până când lucrurile se vor atenua de la sine. Exagerez și glumesc aici, dar dacă nu intră într-un proces violent de upgrade, n-are nicio șansă.

Nu va face asta pentru că e așa cum e, îl șțim

Invitatul a mai observat că, din punctul său de vedere, este vizibil faptul că președintele nu este dispus să facă eforturi în acest sens.

Înclin să cred că nu va face asta pentru că e așa cum e, îl șțim. El în continuare nu se consultă decât, așa cred, de formă, răzbate din ceea ce face, nu se informează, nu are punctaje, când începe să vorbească nu are o concluzie clară din cap la început. Nu se uită la politicieni, de pildă americani, care au discursul împărțit în propoziții scurte și care transmit, după două propoziții scurte au o concluzie. Așa trebuie să facă un președinte.

