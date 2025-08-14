Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu: „Amânând niște măsuri, la un moment dat, ele devin din ce în ce mai greu de luat, pentru că sunt mai drastice mai târziu”

Doru Bușcu: „Amânând niște măsuri, la un moment dat, ele devin din ce în ce mai greu de luat, pentru că sunt mai drastice mai târziu”

14 aug. 2025, 23:12, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Doru Bușcu: „Amânând niște măsuri, la un moment dat, ele devin din ce în ce mai greu de luat, pentru că sunt mai drastice mai târziu”

Doru Bușcu spune, în emisiunea Ai aflat!, cu Ionuț Cristache, că oamenii au nevoie de un orizont de timp, în ce privește măsurile de austeritate. Acesta susține că amânând aceste pachete de măsuri fiscale, în baza unor negocieri politice, agonia se prelungește, iar, astfel, situația fiscală se agravează.

Marea greșeală este că trebuie să spui, dragi români, avem șase luni de suferință grea, încă șase luni de suferință medie, dar pe 26 decembrie 2026, gata, desfacem șampania. Dă-le un orizont de timp oamenilor. Și atunci, ei spun: totuși, șase luni resist și cu TVA-ul ăsta, și lucrurile merg. Adică efectul anunțului măsurilor de austeritate poate să fie benefic. Dar dacă tu anunți un orizon dintr-ăsta cumplit și amâni aplicarea lui, amânând aceste pachete, în baza unor negocieri politice și a unui șantaj reciproc, unul nu vorbește cu PSD-ul, ia măsuri și anunță măsuri fără să se consulte, PSD-ul nu are încotro, căși pierde electoratul, și trebuie să se opună, să ceară eliminarea privilegiilor și continuarea investițiilor.

Or, rezultatul care e: că a început un program, ei au negociat foarte mult programul de guvernare, măsurile de control a deficitului, de când au început negocierile guvernului și până acum, au trecut două luni. Dar, în afară de TVA, pe care oricine, fără nicio cunoștință de economie poate să-l impună, celelalte măsuri, care sunt mai nuanțate, mai complexe, nu se întâmplă. Nu se întâmplă, agonia se prelungește. Agonia prelungindu-se, situația fiscală și, deci, implicit, bugetară, se agravează. Iar amânând niște măsuri, la un moment dat, ele devin din ce în ce mai greu de luat, pentru că sunt mai drastice, mai târziu”, a declarat Doru Bușcu.

