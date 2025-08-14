Doru Bușcu: „Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit”

Doru Bușcu a fost invitat în platoul emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache. În urma analizei sale, a afirmat că „noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit, fără puterea intelectuală necesară, ca să poată fi interesanți ca interlocutori pentru marii jucători ai lumii”.

„Noi acum avem de-a face cu o nouă garnitură de oameni fără personalitate, fără prezență de spirit, fără puterea intelectuală necesară, ca să poată fi interesanți ca interlocutori pentru marii jucători ai lumii. România e cel mai fierbinte loc de pe flancul estic. România nu este o zonă asigurată de măsurile care au fost neglijate la nivelul securității naționale, la nivelul înzestrării armatei, reformării armatei, construcției unei strategii de apărare, unei rețele de alianțe locale chiar, care să dubleze, în mod constructiv deja existenta alianță nord-atlantică. Și în contextul în care, e clar, ceilalți au fost răi, au fost proști, ceilalți miniștri ai Apărării, ceilalți președinți, au venit ăștia acum. Oana Țoiu, ministru de Externe, mă bucur că e femeie, dar este cam singura calitate.

Nicușor Dan, care este un fost olimpic. Și avem aceeastă garnitură nouă care, de fapt, nici măcar un oftat interesant nu scoate. Spune matrici lexicale anoste, etalează o platitudine a frazei care pe noi ne descurajează. Și zice Oana Țoiu, la un moment dat: sigur că am fi vrut să fim acolo. Păi da nu sunteți acolo. Aș fi vrut să fim noi acolo, prin oamenii care să-i reprezinte. Și dacă nu sunteți acolo, faptul că spui: „am fi vrut să fim acolo” reprezintă un eșec. Recunoașteți, admiteți acest eșec. Și așa cum spuneau că atunci când e vorba de incompetență demisia e cea mai bună măsură de luat, poate că…”, a declarat Doru Bușcu.