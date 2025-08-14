Doru Bușcu: „Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici”

Doru Bușcu susține, în emisiunea Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache, că „incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici”. El spune că trebuie stimulate, de fapt, investițiile străine și private.

„Incompetența a mutat finanțarea aproape exclusiv la banii publici. Bun, și la banii europeni, care, cu țârâita, sau într-un fel sau altul au mai venit. Asta este grav. Dacă te duci acolo, la Externe, trebuie să ai agendă. Dacă te duci la Economie trebuie să ai pârghii să stimulezi investițiile străine, să stimulezi investițiile private. Pentru că ele funcționează mai firesc decât investițiile statului. E foarte bine să ai în domeniile strategice companii de stat care derulează, țin serviciile fundamentale, nu la cele Secrete, ci la cele adresate populației. Ai putea să–ți iei, oțelării, siderurgie, pentru că sunt industrii, sunt ramuri ale economiei strategice unde statul pierde bani, asumat pierde bani. De ce? Pentru că sunt strategice, pentru că servesc funcții sociale și economice, inevitabile, obligatorii. Dar la profit, deschide, frățioare, calea investițiilor private”, a declarat Doru Bușcu.