Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a fost cadrul unui dialog transparent între jurnalistul Ionuț Cristahe și fostul director al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu. În viziunea fostului șef al spionilor, Nicușor Dan nu a convins administrația Trump de justețea anulării alegerilor din 2024.

În acest context, Silviu Predoiu recomandă administrației prezidențiale să aibă câteva apariții în canalele media relevante de peste Ocean, în contextul participării lui Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. În egală măsură, invitatul a ironizat nivelul precar de limba engleză al președintelui, observând totodată că în funcția supremă în stat ar trebui să existe o perioadă de probă.

Ionuț Cristache: Îmi dau seama că sunt foarte încântat pentru ziua de mâine, sunt convins că nu mă va dezamăgi. Dar acum realizez că ceea ce îmi spuneți dvs. îmi creează o stare suplimentară de bine, că vreau și eu, în egală măsură ca dvs., să apară undeva să vorbească în engleză. Susțin ideii dvs., facem și o petiție să apară undeva, hai și la CNN, e bine. Ce să explice?

Silviu Predoiu: Să o zică pe asta cu anularea alegerilor. Să explice cu panel…

Cristache: Păi el așa explică cu ONG-ul, capabăl și de-astea de-ale lui. Darămite să intre în din astea pe care nu le stăpânește, vă dați seama ce iese?

Predoiu: Dacă ar fi termen de probă, m-aș simți mult mai liniștit

Predoiu: Din păcate, acesta este. Noi nu l-am pentru că dovedise că poate să fie președinte și pentru că știe, l-am ales că poate învață. Uite că nu învață. Din păcate n-ai formulă de dez-alegere.

Cristache: Băi Nicule, ne-am sucit, nu merge. Trebuie să stai 5 ani minim. Eu cred că stă 10.

Predoiu: Dacă ar fi termen de probă, m-aș simți mult mai liniștit. În aparat, când am lucrat în serviciu (n.r. – SIE), era numire cu termen de probă, stăteai 6 luni de zile. Dacă nu confirmai, erai… Aici totul e…

