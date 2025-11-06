Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu despre șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: Are un mare minus

06 nov. 2025, 19:32, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cea mai recentă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Gândul a comentat, alături de Doru Bușcu, jocurile politice de culise care se fac în vederea alegerilor locale din București. Invitatul a abordat o temă sensibil: ce șanse reale are candidata independentă Anca Alexandrescu? Este o candidatură autentică sau va fi doar folosită pentru slăbirea dreptei?

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă Anca Alexandrescu ar putea folosi, în final, bazinul său electoral pentru a echilibra balanța pe zona de stânga dacă se va retrage un candidat de dreapta, jurnalistul a apreciat că populara vedetă de la Realitatea Plus are un electorat consistent și fidel din zona suveranistă.

„Nu e în iepure, de regulă îl eliberează cineva dintr-o cușcă și o rupe la fugă, deci e o intenție din spatele candidatului. Cred că va încurca în principal candidatul PSD pentru că ia voturi din zona aia a dezamăgiților din PSD. Pe care știm că, în cea mai mare măsură, i-a arestat mișcarea suveranistă.  

Vedeta Realitatea Plus nu are un partid puternic în spate

Totuși, mai observă redactorul-șef al revistei Cațavencii, Anca Alexandrescu are un mare minus – lipsa unui partid puternic în spate. Este adevărat, vedeta de televiziune este susținută de AUR, însă, amintește Bușcu, AUR nu a performat la nivelul Capitalei.

„Cred că ea candidează în baza unei mobilizări și a unei convingeri personale și a grupului din jurul ei. Poate câștiga și are o șansă. O șansă la limită au toți, dar nu are un sprijin capabil să o împingă în poziția de primă favorită. Cei doi candidați de pe dreapta, Drulă și Ciucu au șanse, e și Anca pe acolo, în plutonul ăsta puțin mai în spate”. 

