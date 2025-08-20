Doru Bușcu: „Dincolo de inadecvarea morală, este și o inabilitate politică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu aduce un comentariu critic la adresa președintelui Nicușor Dan, catalogând acțiunile și declarațiile acestuia ca fiind lipsite de tact. Acesta sugerează că, prin comportamentul său, noul președinte își erodează cu rapiditate capitalul de încredere acumulat și sprijinul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu susține că președintele Nicușor Dan, deși are, ca orice persoană, dreptul la o viață privată, prin expunerea anumitor aspecte din viața sa, reprezentând diverse activități recreaționale într-o perioadă tensionată la nivel geopolitic, riscă să piardă din încrederea populară. Jurnalistul își exprimă dezamăgirea, concluzionând că, din perspectiva sa, președintele ar putea să nu beneficieze de o consultanță adecvată în ceea ce privește modul în care se prezintă în fața electoratului.