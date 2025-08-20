Doru Bușcu: „Dincolo de inadecvarea morală, este și o inabilitate politică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu aduce un comentariu critic la adresa președintelui Nicușor Dan, catalogând acțiunile și declarațiile acestuia ca fiind lipsite de tact. Acesta sugerează că, prin comportamentul său, noul președinte își erodează cu rapiditate capitalul de încredere acumulat și sprijinul public. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Doru Bușcu susține că președintele Nicușor Dan, deși are, ca orice persoană, dreptul la o viață privată, prin expunerea anumitor aspecte din viața sa, reprezentând diverse activități recreaționale într-o perioadă tensionată la nivel geopolitic, riscă să piardă din încrederea populară. Jurnalistul își exprimă dezamăgirea, concluzionând că, din perspectiva sa, președintele ar putea să nu beneficieze de o consultanță adecvată în ceea ce privește modul în care se prezintă în fața electoratului.
„Eu nu am citit în Constituție că n-ar avea concediu președintele sau că n-ar avea dreptul. Așa ne place nouă să credem. Sigur că e compus din substanță biologică, trebuie să se odihnească și el. Dincolo de inadecvarea, să spunem, până la urmă e o inadecvare morală, este și o inabilitate politică, pentru că își irosește, își lichidează, de fapt, capitalul de bunăvoință pe care automat l-a căpătat imediat după alegeri. Ar fi putut să tragă de această bunăvoință un an, un an și jumătate, cum s-a întâmplat în cazul altor președinți, chiar în cazul Iohannis, care a întins acest capital de bunăvoință mult. El, făcând lucrurile astea brutal, abrupt, lăsând impresia că nu îi pasă, de fapt, dând răspunsuri dezamăgitoare de fiecare dată când intervine și vorbește cu un localnic, lucrurile astea îl fac să piardă repede această muniție pozitivă pe care electoratul i-a pus-o în cartușieră. Iar faptul că nu îi pasă poate să aibă două explicații. Una, că nu are un consultant politic lucid, și se pare că nu are. Și a doua, că literalmente nu înțelege gravitatea situației în care se află. Ori cred că, dintre cele două situații, a doua este mai periculoasă, pentru că e târziu și mai sunt 4 ani și 9 luni, cum spuneai, și asta e situația. Ăsta e nivelul. Mai mult de atât nu se poate.”