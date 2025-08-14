Doru Bușcu: „Eu cred că este o copilărie să ne imaginăm că rușii nu au intervenit în anularea alegerilor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Doru Bușcu a criticat modul în care președintele Nicușor Dan „și-a respectat” promisiunile electorale, amintind că două dintre acestea au fost deja încălcate la doar câteva luni de la preluarea mandatului. Discuția a vizat și raportul recent al Departamentului de Stat al SUA, care a adus semne de întrebare asupra anulării alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Bușcu a spus că Nicușor Dan nu a livrat până acum nimic din promisiunile majore. A amintit de TVA și de desecretizarea raportului privind anularea alegerilor.
„Deci noi n-am primit până acum nimic și probabil că, după buna tradiție, nu vom primi. Mare promisiune pe care și-o ține Nicușor Dan după promisiunea că nu va crește TVA-ul. Sunt deja două. Nici nu s-a încălzit bine, a treia lună de mandat, că deja două promisiuni fundamentale, una dintre ele ajutându-l semnificativ să fie votat, și anume cea cu TVA-ul. Două promisiuni deja au fost lovite de nulitate.”, crede invitatul.
Bușcu a spus că există prea multe elemente neexplicate oficial privind anularea alegerilor. El consideră nerealist să credem că Rusia nu ar fi intervenit.
„Acum două nopți, raportul Departamentului de Stat anual vorbește despre faptul că alegerile alea au fost anulate fără să fie o cauză obiectivă și că acele campanii din online nu trădează neapărat o implicare rusească. Eu cred că este o copilărie să ne imaginăm că rușii nu au intervenit. Nu am dovezi. Uitându-mă după o lungă experiență în privitul spre evenimentele internaționale, spre relația cu Rusia, spre tehnicile pe care Rusia le aplică de cel puțin două decenii să penetreze Europa, să complice, să facă, să împleticească unitatea, sincronizarea statelor.”, afirma invitatul.