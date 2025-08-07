Doru Bușcu: „Execuția lui Ceaușescu a fost o farsă judiciară”

Doru Bușcu afirmă la Ai Aflat Gândul Exclusiv că execuția lui Nicolae Ceaușescu a fost o farsă judiciară. Dar, în contextul respectiv, Ceaușescu, viu, ar fi putut putut răsturna situația, mai ales dacă s-ar fi putut adresa clasei muncitoare, Securității și Armatei fidele. Rezultă din comentariul analistului că a fost soluția corectă a momentului. Emisiunea integrală aici.

Exista riscul ca Ceaușescu să apuce să se adreseze direct clasei muncitoare, să se producă o fractură în societate. Pentru că noi, trebuie să nu uităm că eram înconjurați de dimineață până seara, de turnători, de informatori, de securiști, de oameni cu lipsiți de caracter, oricând gata să se de la o parte, oricând gata să se meargă după o ofertă mai bună. Totuși, anii ăștia de comunism au stricat, să zic așa, fibra morală profundă a poporului și lumea era destul de dispusă să… Erau niște oameni gata de orice sacrificiu, să se bată să apere idei. Dar probabil că Ceaușescu s-ar fi putut adresa, ar fi rupt o parte din clasa muncitoare imbecilizată, zic eu, fără să-i fac vreun afront, comentează Bușcu.

Parte din clasa muncitoare ar fi putut întoarsă din drumul revoluționar, crede Doru Bușcu, iar Securitatea și Armata nu puteau risca.

Pe șantierele ălea unde mureau zilnic, cădeau prin topitorii, îi târau vapoarele odată cu ei, când erau lansate la apă, erau zidiți în betoane, cum a fost la podul de la Giurgeni, când se scufundau picioarele cu niște muncitori. Și genul ăsta de de muncitori poate că ar fi plecat urechea la un apel și atunci trebuia să dispară. Securitate se temea de el, că dacă cumva ar fi și-ar fi redobândit fie și parțial calitatea, ar fi trebuit să nu să dea socoteală. Armata care trăsese. Era un un un fusese un lanț de decizie politică, Ceaușescu într-un capăt și un general într-un capăt, care a care a dus la împușcare a unor civili. Și trebuia să dispară și această poveste. Toată lumea se temea. Complotiștii Stănculescu-Măgureanu se temeau. Dacă ar fi apucat să spună… Din contextul emoțional, execuția a fost o farsă judiciară, încheie analistul.

