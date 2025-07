Doru Bușcu: „INDEPENDENȚA lui Nicușor Dan a fost un joc, un slogan electoral”

„A fost o farsă electorală, asta am știut cu toții din prima clipă. Pentru că el a ajuns acolo speculând foarte bine contextul. Poate că nu a fost doar el, poate că a fost ajutat. Dacă vreți, putem discuta oricând despre motivul pentru care Crin Antonescu a pierdut, pentru că lucrurile sunt clare, iar între timp am intrat și în posesia unor informații suplimentare. Ne-am întrebat cu toții ce s-a întâmplat cu acele poze, ce s-a întâmplat cu Ponta. Ei bine, aceste lucruri au o explicație. Le bănuiam cu toții și am vorbit despre ele, dar acum putem să le și confirmăm, într-o anumită măsură. Nu în totalitate, pentru că nu avem toate înregistrările și nici fotografiile. În orice caz, ideea este că el s-a strecurat într-un context politic și era clar, încă de la început, că totul este o farsă. De ce este o farsă politică? Pentru că un personaj independent este complet lipsit de putere.”