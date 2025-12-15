Cristi Chivu merge în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-1, de gruparea Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 15-a din Serie A.

Gruparea milaneză va participa în weekend, la Supercupa Italiei, competiție care se va organiza în Arabia Saudită.

Cristi Chivu merge î n Arabia Saudit ă ! Unde se pot urm ări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Participă Napoli (campioana en-titre din Serie A), Bologna (câștigătoarea ultimi ediții din Cupa Italiei), Inter Milano (locul 2 în precedenta ediție de Serie A) și AC Milan (finalista precedentei ediții de Cupa Italiei).

„Știm cât de iubită este Inter în Italia. Continuăm munca, încercând să ne îmbunătățim jocul și să avem un sezon bun, în timp ce ne luptăm cu negativitatea și etichetele. Trebuie să continuăm conștienți și cu muncă grea.

Acum cinci luni spuneați că ar trebui să terminăm pe locul 8 sau 10, că părem terminați. Noi muncim să ne arătăm valoarea. Cred că avem nevoie de puțin mai multă consecvență în tot, dar știm ce trebuie să facem și cum trebuie să facem.

Uneori ne iese, alteori nu. Acum avem un meci important la Riad, nu ne uităm la nimic altceva”, a declarat Cristi Chivu.

Echipa lui Chivu a fost avantajată, totodată, de eșecul suferit de campioana en titre, SSC Napoli (locul 3), pe terenul lui Udinese, echipa portarului român Răzvan Sava.

Udinese s-a impus cu 1-0, printr-un gol marcat de olandezul Jurgen Ekkelenkamp (73), după ce a avut și două goluri anulate. Răzvan Sava a rămas pe banca de rezerve până la final.

Inter este lider în Serie A, cu 33 de puncte, urmată de AC Milan, cu 32. Genoa, patronată de Dan Șucu, este a 16-a, cu 14 puncte.

Programul Supercupa Italiei (meciurile se transmit pe Voyo )

Joi, 18 decembrie, ora 21:00: Napoli – AC Milan

Vineri, 19 decembrie, ora 21:00: Bologna – Inter Milano

Luni, 22 decembrie, ora 21:00: Finala

Prima ediție a fost în 1988, 18 dintre primele 21 de supercupe disputate s-au jucat pe stadionul campioanei Serie A, excepții făcând supercupele din 1993 și 2003, când au avut loc în orașele Statelor Unite ale Americii: Washington, D.C. și East Rutherford, New Jersey, și în 2002, când supercupa s-a jucat în capitala Libiei, Tripoli. Din 2009, nouă dintre cele paisprezece locații alese au fost în afara Italiei.