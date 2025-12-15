Retrasă din activitatea competițională în 2021, Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei de handbal a României, a început un nou capitol important în viața sa profesională.

Fosta mare sportivă a pus bazele Academiei de Sport Ionica Munteanu, un proiect de suflet care a devenit realitate începând cu 3 noiembrie 2025.

Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”

Academia funcționează deja la capacitate maximă, iar antrenamentele au loc atât în Sala Elite din Sun Plaza, cât și în Adunații Copăceni, localitate aflată în apropierea Capitalei.

„Ideea deschiderii unei academii de sport a venit inițial din partea doamnei antrenoare Ileana Morari, cea care mi-a călăuzit pașii spre marea performanță, iar ulterior acest proiect a devenit și un scop personal al meu.

În prezent, academia funcționează efectiv. Sunt bucuroasă că, la doar o lună de când am anunțat deschiderea acestei academii, s-au înscris 50 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.

Dorința mea este de a-i învăța pe acești copii să facă sport altfel, cu metode de pregătire diferite și cu o mentalitate sănătoasă, construită pe încredere, echilibru și performanță”, a declarat Ionica Munteanu.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, fosta internațională va organiza o acțiune de Crăciun dedicată copiilor înscriși la academie.

„Va fi o acțiune de Crăciun, în care cei mici vor primi fiecare daruri. Vom fi în Sala Elite toți cei 50 de copii și ne vom bucura împreună de spiritul Crăciunului”, a transmis Ionica Munteanu.

Regretul unei cariere impresionante

Considerată una dintre cele mai bune portărițe ale României în ultimii ani, Ionica Munteanu a evoluat la cel mai înalt nivel. A participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, a jucat numeroase meciuri în Liga Campionilor, însă un mare obiectiv a rămas neîmplinit.

„Mi-aș fi dorit să ajung să joc într-un Final Four de Liga Campionilor. Totodată, mi-aș fi dorit să câștig o medalie olimpică împreună cu colegele de la națională, mai ales că eu cred că am făcut parte dintr-o generație de handbaliste foarte valoroase”, a mai spus fosta sportivă.

Dincolo de handbal: Drept și psihologie sportivă

Puțini știu că Ionica Munteanu este licențiată în Drept, însă parcursul său profesional a continuat și dincolo de terenul de joc, într-o direcție profund legată de oameni și performanță. Dorința de a urma Facultatea de Psihologie a fost un vis important pentru ea, chiar dacă acesta nu s-a concretizat la nivel de licență. Tocmai din acest motiv, a ales să urmeze un master în psihologie sportivă, pentru a fi mai aproape de nevoile sportivilor și pentru a-i înțelege mai bine, atât din punct de vedere mental, cât și emoțional.

„Sportul a rămas astfel domeniul în care s-a regăsit cel mai mult și în care a simțit că poate aduce cea mai mare valoare”, a precizat Ionica Munteanu.