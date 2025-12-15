Prima pagină » Actualitate » De ce a ales o tânără din Anglia să se mute în România: „Nu am niciun regret”

De ce a ales o tânără din Anglia să se mute în România: „Nu am niciun regret”

15 dec. 2025, 11:09, Actualitate
De ce a ales o tânără din Anglia să se mute în România: „Nu am niciun regret”

Doi soți care aveau un trai comod în Manchester au decis să facă o schimbare uriașă și să se mute în România. În ciuda provocărilor care au venit la pachet cu această decizie, cei doi tineri antreprenori au început un nou capitol din viața lor, însă de această dată la București.

Charlene și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale în Marea Britanie, însă a decis să facă o schimbare și să se mute în România alături de soțul ei, Flavius Filip, și cei doi copii ai lor. Familia lor a locuit până acum în Manchester, unde cei doi s-au și cunoscut și și-au construit cariere de succes.

Ei au pus bazele unei afaceri în domeniul imobiliar în Manchester, însă, în octombrie au luat decizia să se mute definitiv în România.  De-a lungul anilor, Charlene a vizitat România de mai multe ori, alături de familia ei și s-a îndrăgostit de viața de aici.

Charlene și Flavius s-au cunoscut în Manchester

Charlene spune că s-a îndrăgostit de viața din România de-a lungul vizitelor pe care le-a făcut și nu regretă deloc alegerea de a se muta aici.

„Am vizitat România anual în ultimii șapte ani, deoarece soțul meu este român. Prin vizitele frecvente, am ajuns să iubesc cu adevărat țara. România are atât de multe aspecte frumoase: munți, plaje şi orașe vibrante și mi-a plăcut fiecare parte a ei. Încă de la prima mea vizită, am fost impresionată de cât de calzi, buni și ospitalieri sunt oamenii. Soțul meu și-a dorit, de asemenea, să se întoarcă acasă, iar pentru că eu dezvoltasem deja o dragoste atât de puternică pentru România, am fost de acord. Și nu am niciun regret, îmi place cu adevărat aceasta țară”, a spus Charlene.

Se preocupă în continuare de afacerea din Marea Britania

Cei doi au împreună o afacere de succes și chiar după mutare, continuă să păstreze legătura cu investitorii din Marea Britanie. Charlene spune că a început deja să învețe limba română și să se adapteze tot mai bine la viața din România.

„Soțul meu deținea o companie de renovare a proprietăților, iar eu îl asistam cu relația cu clienții şi suportul pentru aceștia. În plus, am fost implicați în revânzarea de proprietăți și în prezent deținem o afacere de property sourcing, unde lucrăm direct cu investitori. Achiziționăm terenuri, portofolii, proprietăți pentru închiriere și blocuri de apartamente. Continuăm să facem acest lucru de la distanţă şi am colaborat cu aproape 100 de investitori, oferindu-le oportunități și proiecte care nu sunt pe piața publică”, a mai spus Charlene.

Copiii celor doi s-au adaptat rapid la viața din România. Familia deține o mică fermă la care are rațe, găini, curcani, o pisică și un câine, iar cei mici adoră animalele și natura.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
BREAKING NEWS Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML
10:11
Rodica Stănoiu a fost deshumată azi pentru stabilirea cauzei decesului. Trupul neînsuflețit a fost preluat de INML
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
LIVE UPDATE Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
11:24
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi