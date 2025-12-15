De ce a ales o tânără din Anglia să se mute în România: „Nu am niciun regret”

Doi soți care aveau un trai comod în Manchester au decis să facă o schimbare uriașă și să se mute în România. În ciuda provocărilor care au venit la pachet cu această decizie, cei doi tineri antreprenori au început un nou capitol din viața lor, însă de această dată la București.

Charlene și-a petrecut cea mai mare parte a vieții sale în Marea Britanie, însă a decis să facă o schimbare și să se mute în România alături de soțul ei, Flavius Filip, și cei doi copii ai lor. Familia lor a locuit până acum în Manchester, unde cei doi s-au și cunoscut și și-au construit cariere de succes.

Ei au pus bazele unei afaceri în domeniul imobiliar în Manchester, însă, în octombrie au luat decizia să se mute definitiv în România. De-a lungul anilor, Charlene a vizitat România de mai multe ori, alături de familia ei și s-a îndrăgostit de viața de aici.

Charlene și Flavius s-au cunoscut în Manchester

Charlene spune că s-a îndrăgostit de viața din România de-a lungul vizitelor pe care le-a făcut și nu regretă deloc alegerea de a se muta aici.

„Am vizitat România anual în ultimii șapte ani, deoarece soțul meu este român. Prin vizitele frecvente, am ajuns să iubesc cu adevărat țara. România are atât de multe aspecte frumoase: munți, plaje şi orașe vibrante și mi-a plăcut fiecare parte a ei. Încă de la prima mea vizită, am fost impresionată de cât de calzi, buni și ospitalieri sunt oamenii. Soțul meu și-a dorit, de asemenea, să se întoarcă acasă, iar pentru că eu dezvoltasem deja o dragoste atât de puternică pentru România, am fost de acord. Și nu am niciun regret, îmi place cu adevărat aceasta țară”, a spus Charlene.

Se preocupă în continuare de afacerea din Marea Britania

Cei doi au împreună o afacere de succes și chiar după mutare, continuă să păstreze legătura cu investitorii din Marea Britanie. Charlene spune că a început deja să învețe limba română și să se adapteze tot mai bine la viața din România.

„Soțul meu deținea o companie de renovare a proprietăților, iar eu îl asistam cu relația cu clienții şi suportul pentru aceștia. În plus, am fost implicați în revânzarea de proprietăți și în prezent deținem o afacere de property sourcing, unde lucrăm direct cu investitori. Achiziționăm terenuri, portofolii, proprietăți pentru închiriere și blocuri de apartamente. Continuăm să facem acest lucru de la distanţă şi am colaborat cu aproape 100 de investitori, oferindu-le oportunități și proiecte care nu sunt pe piața publică”, a mai spus Charlene.

Copiii celor doi s-au adaptat rapid la viața din România. Familia deține o mică fermă la care are rațe, găini, curcani, o pisică și un câine, iar cei mici adoră animalele și natura.

