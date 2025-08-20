Doru Bușcu: „Intensitatea evenimentelor politice va fi din ce în ce mai mare. Nu se va compara cu perioada de liniște din timpul lui Iohannis”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu face o analiză asupra României, ca urmare a evenimentelor din ultimele luni, anularea alegerilor, câștigarea președinției de către Nicușor Dan și conflictul de la est. Jurnalistul își expune previziunile pentru țara noastră, în contextul multitudinii de schimbări din ultimul an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Doru Bușcu vorbește despre dificultatea alegerii unui candidat în condițiile unei oferte limitate, cum crede că a fost cazul alegerilor prezidențiale din acest an. De aceea, el sugerează că anularea alegerilor de anul trecut și interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu ar fi fost rezultatul unor jocuri de culise. Jurnalistul concluzionează spunând că, în urma evenimentelor din acest an, nu ne putem aștepta la un mandat liniștit, așa cum a fost în cazul lui Klaus Iohannis, și afirmă că ne așteaptă o perioadă tensionată, cu impact ce se va resimți și din punct de vedere economic.