Doru Bușcu: „Intensitatea evenimentelor politice va fi din ce în ce mai mare. Nu se va compara cu perioada de liniște din timpul lui Iohannis”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu face o analiză asupra României, ca urmare a evenimentelor din ultimele luni, anularea alegerilor, câștigarea președinției de către Nicușor Dan și conflictul de la est. Jurnalistul își expune previziunile pentru țara noastră, în contextul multitudinii de schimbări din ultimul an. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Doru Bușcu vorbește despre dificultatea alegerii unui candidat în condițiile unei oferte limitate, cum crede că a fost cazul alegerilor prezidențiale din acest an. De aceea, el sugerează că anularea alegerilor de anul trecut și interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu ar fi fost rezultatul unor jocuri de culise. Jurnalistul concluzionează spunând că, în urma evenimentelor din acest an, nu ne putem aștepta la un mandat liniștit, așa cum a fost în cazul lui Klaus Iohannis, și afirmă că ne așteaptă o perioadă tensionată, cu impact ce se va resimți și din punct de vedere economic.
„Nu-l puteai vota pe Andrei Pleșu dacă pe lista de candidați era Nicușor. Ce ai în galantar, aia votezi. Formal, Georgescu a fost eliminat din considerente constituționale. Lui i s-au făcut niște dosare, invocându-se niște fapte. Și apoi, pe baza declarațiilor lui din trecut, decupate, e drept, din discursuri… Eu zic că n-am văzut decât o parte mică din surprizele pe care le putem avea. Pentru că intensitatea evenimentelor politice interne și internaționale va fi din ce în ce mai mare. Nu se va compara cu perioada de liniște din timpul lui Iohannis. Chiar dacă în timpul lui Iohannis a început un război, fenomenul încă nu prinsese, flacăra nu se întinsese atât de tare. Acum, deja, fierbe lumea. Și asupra noastră vor fi repercusiuni economice, în primul rând.”