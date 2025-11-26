Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a realizat un bilanț critic al primelor 6 luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan. Dincolo de vina personală a șefului statului pentru nereușitele mandatului său, în viziunea invitatului există și o mare doză de vină și complicitate a e elitelor țării. Vină cu atât mai mare cu cât elitele au clamat mereu că alegerea lui Nicușor Dan în funcția supremă este o victorie a meritocrației.

Moderatorul emisiunii a remarcat că trebuie să ne întrebăm de ce nu reacționează toți specialiștii și intelectualii care l-au promovat intens pe Nicușor Dan în timpul campaniei sale electorale, dar și după, în numele meritocrației. Ne-au prezentat candidatul Nicu ca fiind personajul providențial care, pentru prima dată în ăștia 35 de ani, câștigă meritocrația. Vine unul care nu aparține sistemului, care are studiile beton, olimpic, minte brici.

În viziunea redactorului-șef Cațavencii, exercițiul guvernării aparent există, însă efectele sale sunt devastatoare pentru România, iar populația pare copleșită de povara măsurilor economice și deprimată. Acest dezechilibru este agravat de lipsa de asumare și implicare a elitelor, la care și-ar dori să vadă mai mult curaj.

„Am susținut tot felul în numele unor speranțe”

Ionuț Cristache: Cum e România astăzi? E o țară necondusă?

Doru Bușcu: E o țară derutată, deprimată, în care elitele se sustrag unei acțiuni de curaj. Pentru că aș vrea să văd protestând elitele la modul solemn, organizat și fundamental. Hai să zic, băi, bun! Am înțeles, am susținut tot felul în numele unor speranțe. Incompetența executivă o vedem.

Practic, în doar 6 luni de mandat, România și-a pierdut suflul economic, puterea de cumpărare a scăzut, iar efectele reformelor clamate de președinte încă din primele zile de mandat sunt aproape insesizabile. În replică, invitatul a mai remarcat că la Cotroceni există un deficit de putere, iar președintele nu livrează potrivit așteptărilor pe care le-a întreținut.

