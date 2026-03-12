O mămică din SUA a descoperit că fiica ei are zeci de frați vitregi. Care este explicația

O femeie din Los Angeles care a ales să devină „mamă singură prin alegere” a descoperit, la un an după nașterea fiicei sale, că micuța are zeci de frați vitregi concepuți cu același donator de spermă.

Jess Nuremberg, în vârstă de 44 de ani, a decis să apeleze la o bancă de spermă pentru a avea un copil după ce relația ei de lungă durată s-a încheiat și șansele de a deveni mamă păreau să se diminueze. Ea a ales un donator prin intermediul unei bănci de spermă, convinsă că profilul acestuia se potrivește valorilor sale, publică CSID.

Drumul până la maternitate

La 33 de ani, femeia își congelase 34 de ovule, sperând că acest lucru îi va oferi mai mult timp pentru a avea un copil. Ani mai târziu, când a decis să le folosească, a descoperit că niciunul dintre primele ovule decongelate nu a dus la embrioni viabili.

Determinată să devină mamă, a trecut prin șase proceduri de fertilizare in vitro (FIV). În final, trei embrioni sănătoși au fost obținuți folosind spermatozoizii donatorului ales, iar primul embrion implantat a dus la o sarcină reușită în 2023. „La început a fost copleșitor, dar după ce am cunoscut celelalte mame am început să formăm conexiuni reale. Fiica mea poate nu are frați în aceeași casă, dar are o adevărată comunitate de frați vitregi”, a povestit ea potrivit .

Numărul de copii de la un singur donator, limitat în SUA

În Statele Unite nu există o limită legală strictă privind numărul de copii care pot fi concepuți cu sperma unui singur donator, deși băncile de spermă stabilesc de obicei propriile limite interne. Unele discuții online sugerează că anumite bănci ar permite până la aproximativ 80 de copii proveniți de la același donator.

